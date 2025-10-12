Juventus, la priorità a gennaio sono gli esterni: Teze e Guerreiro i nomi più caldi

La Juventus guarda al prossimo mercato. Gennaio è ancora lontano ma alla Continassa stanno già iniziando a raccogliere le prime considerazioni su dove migliorare l'organico a disposizione di mister Igor Tudor. Il primo tassello da piazzare sarà quello del difensore esterno. Ovvero un giocatore che, nel 3-4-2-1 nel mister bianconero, possa percorrere tutta la fascia garantendo copertura ma anche la giusta dose di spinta in fase propositiva. In questo primo scorso di stagione è stato adattato Kalulu, più difensore centrale che terzino.

Teze e Guerreiro in nomi più gettonati

Sono diversi i nomi che potrebbero essere sul taccuino di Comolli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno di questi è Jordan Teze di proprietà del Monaco. Il giocatore ha gli stessi agenti che hanno seguito l'affare Zhegrova, arrivato a Torino questa estate. Per la corsia opposta un altro nome che piace sarebbe quello di Raphael Guerreiro del Bayern Monaco che quest'anno ha collezionato fin qui sette presenze con un gol e un assist.

Norton-Cuffy bloccato dal Genoa

Fra i giocatori monitorati, si legge sempre sul quotidiano sportivo, ci sarebbe anche Brooke Norton-Cuffy ma il Genoa non sarebbe per nulla intenzionato a far partire il difensore di Patrick Vieira in questa sessione invernale di calciomercato.