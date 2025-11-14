Bayern su Grimaldo, il Bayer fa muro. Si prospetta un nuovo braccio di ferro come per Tah

Il Bayern Monaco sta sondando il mercato in vista della possibile partenza di Raphaël Guerreiro, il cui contratto scade la prossima estate. Tra i nomi che hanno guadagnato forza nelle ultime settimane spicca quello di Alejandro Grimaldo. Secondo quanto riporta il portale tedesco Kicker, il terzino spagnolo del Bayer Leverkusen è nel mirino dei bavaresi già da tempo ma per l momento non ci sarebbero stati contatti né con il giocatore né con la dirigenza delle Aspirine.

Grimaldo, colonna portante del Leverkusen di Xabi Alonso che ha conquistato il double nel 2024, sta vivendo una stagione impressionante dopo una sottotono: sette gol e quattro assist in 15 partite, numeri che hanno ulteriormente accresciuto il suo valore. Il Leverkusen per ora non contempla la sua cessione; l'ex Benfica ha un contratto fino al 2027 e il club intende offrirgli un rinnovo. Qualora non ci riuscisse, sarebbe comunque disposto a trattenerlo fino alla scadenza naturale dell’accordo. Lo spagnolo, inoltre, nutre ancora il sogno di giocare in uno dei grandi club del suo Paese, Real Madrid su tutti.

Nei corridoi dell’Allianz Arena si è consapevoli della difficoltà dell’operazione. Il Bayer potrebbe sedersi al tavolo solo davanti a un’offerta proveniente dalla Spagna, mentre renderebbe molto più dure le condizioni qualora l’interessato fosse proprio il Bayern, come già accaduto in passato con giocatori come Jonathan Tah. Al momento, dunque, l’unico elemento concreto è l’interesse dei bavaresi, che dovranno decidere se affondare davvero il colpo per Grimaldo.