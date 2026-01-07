Bayern Monaco, non solo Upamecano: tutti i casi più spinosi da gestire fino a giugno

Il Bayern Monaco è al lavoro su più fronti in questa finestra di mercato invernale, ma il vero "cantiere" riguarda i rinnovi contrattuali dei giocatori chiave. Tradizionalmente, i dirigenti dell’Allianz Arena preferiscono anticipare ogni decisione per evitare situazioni delicate, come quelle vissute in passato con David Alaba, Robert Lewandowski o, più recentemente, Alphonso Davies. Quest’ultimo, corteggiato dal Real Madrid, era vicino alla partenza l’anno scorso, ma alla fine ha rinnovato il contratto prima di subire un grave infortunio.

Il Bayern è ora chiamato a prendere decisioni importanti su diversi elementi del gruppo guidato da Vincent Kompany, a cominciare dal mitico portiere Manuel Neuer, che compirà 39 anni e il cui contratto scadrà il 30 giugno. Intervistato di recente, Neuer ha chiarito: "Non ho ancora deciso. Preferisco prendermi il tempo necessario per valutare: come sta il mio corpo? Qual è il mio stato di salute? Ha senso continuare? Ho bisogno di posticipare questa decisione".

Situazione simile per Dayot Upamecano (27), che si trova a un bivio: leader difensivo del Bayern, sul francese ci sono Real Madrid e PSG. Se sul piano economico il giocatore e il club hanno trovato l’intesa, resta da definire la clausola rescissoria. Non meno delicati sono i casi di Raphaël Guerreiro (32), Serge Gnabry (30) e Leon Goretzka (30). Per Gnabry, autore finora di 5 gol e 8 assist in 21 presenze, si segnalano discussioni su un possibile rinnovo fino al 2028. Goretzka, da anni sul mercato, resta fondamentale per Kompany ma il suo rinnovo appare assai più improbabile: Napoli, Juventus e Barcellona restano alla finestra.