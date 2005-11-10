Doumbia in gol con lo Sporting, ma Portogallo restano cauti: "Lento e discontinuo, poi il 2-0"

Issa Doumbia è in un momento molto positivo, visto che dopo la convocazione di Roberto Mancini con l'Italia è andato anche a segno con lo Sporting CP in Champions League, a testimonianza della sua crescita esponenziale. Nel 2-0 al Lens però non ha brillato in maniera particolare, tant'è che Record, quotidiano di riferimento in Portogallo, gli ha assegnato un 3, che equivale a un 6/6,5 italiano.

Il commento

La stampa ha giustificato così il voto in pagella che è stato dato al centrocampista: "Discontinuo e lento nelle decisioni fino al 2-0, arrivato dopo un intelligente smarcamento". Il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto lo ha avuto e anche quello di rimanere freddo senza farsi intimorire dall'uscita dell'estremo difensore avversario e battendolo con un esterno destro perfetto.