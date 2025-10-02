Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Prima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto da vicino

Prima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto da vicinoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
ieri alle 16:42Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Le prime due giornate di Champions League ci hanno consegnato già una rivelazione. Tra le squadre a punteggio pieno c'è contro ogni pronostico il Qarabağ. I campioni d'Azerbaigian sono alla seconda partecipazione nel massimo torneo continentale. Nella prima, nel 2017, chiusero con appena 2 punti. Oggi invece sognano addirittura il passaggio del turno. Per conoscere meglio la squadra ne abbiamo parlato col collega di qafqazinfo.az, Elseveder Mammadov. Ecco la sua panoramica sulla sorpresa Champions:

Elseveder, conosciamo meglio il Qarabağ. Chi c'è dietro il club?
"Il proprietario è la società "Azersun Holding". Ha acquisito il club sotto la sua sponsorizzazione all'inizio degli anni 2000 e da allora ha continuato a fornire supporto finanziario. Nel corso del tempo, questo finanziamento è aumentato e sono arrivati sempre più giocatori di talento. Dopo la nomina di Qurban Qurbanov come allenatore nel 2008, sono arrivati i primi successi. A partire dal 2014, il club ha iniziato a qualificarsi costantemente per la fase a gironi delle competizioni europee. Attualmente, il club si autofinanzia quasi interamente con i ricavi dei tornei europei. Il budget del Qarabağ non è molto elevato: circa 20 milioni di euro. La maggior parte di questa cifra proviene dagli introiti derivanti dalle competizioni europee. Grazie al duro lavoro dell'allenatore Qurban Qurbanov, oggi il Qarabağ sta scrivendo la storia".

La squadra ha stupito tutti soprattutto all'esordio contro il Benfica, ribaltando uno svantaggio di due reti a Lisbona
"Il Qarabağ predilige il calcio totale. L'obiettivo principale della squadra è mantenere il possesso palla il più possibile e affaticare l'avversario con il gioco senza palla. Lo schema tattico più utilizzato è il 4-3-3. Qurban Qurbanov privilegia sempre un calcio offensivo e dominante. Negli ultimi anni, il Qarabağ è diventato una squadra rivoluzionaria nel calcio azero, ottenendo risultati mai visti prima. Ad esempio, fino a poco tempo fa, i nostri club non avevano mai ceduto giocatori per cifre di trasferimento elevate. Nessuno aveva mai pagato 3-5 milioni per un giocatore che aveva giocato in Azerbaigian. Ma il Qarabağ ha venduto Kady Borges al Krasnodar e successivamente Olavio Júnior al Flamengo per 5 milioni. Ci sono stati anche altri trasferimenti. Sotto la guida di Qurbanov, la squadra ha guadagnato molto".

Quali sono i giocatori da tenere d'occhio?
"Al momento, il giocatore migliore può essere considerato Marko Janković, sebbene sia infortunato e non abbia giocato contro il Copenaghen. Altri giocatori chiave includono Abdellah Zoubir, Kady Borges e Pedro Bicalho. Tra i giocatori azeri, Elvin Cafarguliyev e Bahlul Mustafazade sono titolari fissi".

Il nome Qarabağ rimanda alla regione Nagorno-Karabakh. Eppure gioca a Baku, distante 5 ore di macchina da Agdam.
"Il trasferimento è legato all'occupazione armena dei territori azeri all'inizio degli anni '90. All'epoca, il Qarabağ giocava ad Agdam, ma dopo l'occupazione armena dei territori azeri, il club fu costretto a trasferirsi a Baku. Nel 2020, l'Azerbaigian ha liberato i suoi territori e anche Aghdam, la città natale del Qarabağ, è stata tra le regioni liberate. Tuttavia, i lavori di ricostruzione sono ancora in corso, poiché gli armeni hanno distrutto tutti gli edifici di Agdam, non lasciandone nemmeno uno utilizzabile. Inoltre, il territorio è stato pesantemente minato per decenni. Attualmente, il nostro Stato sta bonificando le mine e costruendo nuove infrastrutture. Anche lo stadio di casa del Qarabağ, l'"Imarat Arena", sarà ricostruito. Il presidente Ilham Aliyev ha già partecipato alla cerimonia di inaugurazione e i lavori sono in corso".

Possibile pertanto un rigtorno nel Nagorno-Karabakh
"Dopo la liberazione, il Qarabağ ha giocato una sola partita a Khankendi, ma in futuro la squadra potrebbe tornare nella sua città natale. Attualmente, la sede del club si trova nel distretto di Surakhani a Baku, dove è stato costruito un grande impianto. La squadra si allena e vive lì da anni".

Cosa rappresenta il Qarabağ per il calcio azero?
"Il Qarabağ ha portato grandi cambiamenti nel calcio azero. Per noi, il Qarabağ è ora lo specchio del nostro calcio. Per anni, i fallimenti della nostra nazionale in Europa sono stati mascherati dai successi del Qarabağ. Oggi, sia il popolo che tutti i tifosi azeri credono nel Qarabağ. I biglietti per la partita del Qarabağ contro il Copenaghen sono andati esauriti in meno di 24 ore. Tutti in paese aspettano le partite del Qarabağ, perché ciò che il club sta realizzando oggi è qualcosa che 10 anni fa potevamo solo sognare".

Chi è il grande artefice di questa escalation?
"L'unico artefice di questi successi è Qurban Qurbanov, la sua filosofia calcistica e la sua ferrea disciplina. La disciplina è fondamentale nel calcio azero, perché senza di essa gli atleti perdono facilmente la bussola. Qurbanov la infonde da anni e la squadra continua a progredire. Le fantastiche partite contro Bayer Leverkusen e Braga due anni fa, e ora due vittorie su due partite in Champions League: questi risultati sono semplicemente straordinari".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Sei punti su sei per il Qarabag: calcio offensivo e un allenatore in carica da 17... Sei punti su sei per il Qarabag: calcio offensivo e un allenatore in carica da 17 anni
Cinque big... e il Qarabag: azeri sorprendentemente a punteggio pieno dopo 2 giornate... Cinque big... e il Qarabag: azeri sorprendentemente a punteggio pieno dopo 2 giornate
Newcastle a valanga, Tonali assist. Qarabag ancora vincente: Champions, risultati... Newcastle a valanga, Tonali assist. Qarabag ancora vincente: Champions, risultati delle 18:45
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, domani panchina 300 per Arteta: "Cosa mi auguro nelle prossime 300? Un trofeo"... Arsenal, domani panchina 300 per Arteta: "Cosa mi auguro nelle prossime 300? Un trofeo"
Manchester United, Southgate al posto di Amorim? Tifosi convinti ma l'ex CT riflette... Manchester United, Southgate al posto di Amorim? Tifosi convinti ma l'ex CT riflette
Real, Bellingham ha anticipato il rientro ma le prestazioni non convincono Xabi Alonso... Real, Bellingham ha anticipato il rientro ma le prestazioni non convincono Xabi Alonso
L'Inghilterra non convoca Foden, Guardiola: "Tuchel sa trilioni di volte più di me... L'Inghilterra non convoca Foden, Guardiola: "Tuchel sa trilioni di volte più di me cosa gli serve"
Fan impazziti per il nuovo album di Taylor Swift: c'è anche un riferimento al Real... Fan impazziti per il nuovo album di Taylor Swift: c'è anche un riferimento al Real Madrid
Real, Xabi Alonso: "Né Rodrygo, né Valverde mi hanno chiesto di non giocare in un... Real, Xabi Alonso: "Né Rodrygo, né Valverde mi hanno chiesto di non giocare in un ruolo"
Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche... Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche la Nazionale
Man United, Amorim sulle critiche: "Sono normali, non possiamo scappare dai risultati"... Man United, Amorim sulle critiche: "Sono normali, non possiamo scappare dai risultati"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.2 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Immagine news Serie A n.3 Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Immagine news Serie A n.4 Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Immagine news Serie A n.5 Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"
Immagine news Serie A n.6 Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.4 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.4 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Immagine news Serie C n.6 Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso