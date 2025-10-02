Esclusiva TMW Prima in Champions, ma in fuga da un territorio che è campo minato: il Qarabag visto da vicino

Le prime due giornate di Champions League ci hanno consegnato già una rivelazione. Tra le squadre a punteggio pieno c'è contro ogni pronostico il Qarabağ. I campioni d'Azerbaigian sono alla seconda partecipazione nel massimo torneo continentale. Nella prima, nel 2017, chiusero con appena 2 punti. Oggi invece sognano addirittura il passaggio del turno. Per conoscere meglio la squadra ne abbiamo parlato col collega di qafqazinfo.az, Elseveder Mammadov. Ecco la sua panoramica sulla sorpresa Champions:

Elseveder, conosciamo meglio il Qarabağ. Chi c'è dietro il club?

"Il proprietario è la società "Azersun Holding". Ha acquisito il club sotto la sua sponsorizzazione all'inizio degli anni 2000 e da allora ha continuato a fornire supporto finanziario. Nel corso del tempo, questo finanziamento è aumentato e sono arrivati sempre più giocatori di talento. Dopo la nomina di Qurban Qurbanov come allenatore nel 2008, sono arrivati i primi successi. A partire dal 2014, il club ha iniziato a qualificarsi costantemente per la fase a gironi delle competizioni europee. Attualmente, il club si autofinanzia quasi interamente con i ricavi dei tornei europei. Il budget del Qarabağ non è molto elevato: circa 20 milioni di euro. La maggior parte di questa cifra proviene dagli introiti derivanti dalle competizioni europee. Grazie al duro lavoro dell'allenatore Qurban Qurbanov, oggi il Qarabağ sta scrivendo la storia".

La squadra ha stupito tutti soprattutto all'esordio contro il Benfica, ribaltando uno svantaggio di due reti a Lisbona

"Il Qarabağ predilige il calcio totale. L'obiettivo principale della squadra è mantenere il possesso palla il più possibile e affaticare l'avversario con il gioco senza palla. Lo schema tattico più utilizzato è il 4-3-3. Qurban Qurbanov privilegia sempre un calcio offensivo e dominante. Negli ultimi anni, il Qarabağ è diventato una squadra rivoluzionaria nel calcio azero, ottenendo risultati mai visti prima. Ad esempio, fino a poco tempo fa, i nostri club non avevano mai ceduto giocatori per cifre di trasferimento elevate. Nessuno aveva mai pagato 3-5 milioni per un giocatore che aveva giocato in Azerbaigian. Ma il Qarabağ ha venduto Kady Borges al Krasnodar e successivamente Olavio Júnior al Flamengo per 5 milioni. Ci sono stati anche altri trasferimenti. Sotto la guida di Qurbanov, la squadra ha guadagnato molto".

Quali sono i giocatori da tenere d'occhio?

"Al momento, il giocatore migliore può essere considerato Marko Janković, sebbene sia infortunato e non abbia giocato contro il Copenaghen. Altri giocatori chiave includono Abdellah Zoubir, Kady Borges e Pedro Bicalho. Tra i giocatori azeri, Elvin Cafarguliyev e Bahlul Mustafazade sono titolari fissi".

Il nome Qarabağ rimanda alla regione Nagorno-Karabakh. Eppure gioca a Baku, distante 5 ore di macchina da Agdam.

"Il trasferimento è legato all'occupazione armena dei territori azeri all'inizio degli anni '90. All'epoca, il Qarabağ giocava ad Agdam, ma dopo l'occupazione armena dei territori azeri, il club fu costretto a trasferirsi a Baku. Nel 2020, l'Azerbaigian ha liberato i suoi territori e anche Aghdam, la città natale del Qarabağ, è stata tra le regioni liberate. Tuttavia, i lavori di ricostruzione sono ancora in corso, poiché gli armeni hanno distrutto tutti gli edifici di Agdam, non lasciandone nemmeno uno utilizzabile. Inoltre, il territorio è stato pesantemente minato per decenni. Attualmente, il nostro Stato sta bonificando le mine e costruendo nuove infrastrutture. Anche lo stadio di casa del Qarabağ, l'"Imarat Arena", sarà ricostruito. Il presidente Ilham Aliyev ha già partecipato alla cerimonia di inaugurazione e i lavori sono in corso".

Possibile pertanto un rigtorno nel Nagorno-Karabakh

"Dopo la liberazione, il Qarabağ ha giocato una sola partita a Khankendi, ma in futuro la squadra potrebbe tornare nella sua città natale. Attualmente, la sede del club si trova nel distretto di Surakhani a Baku, dove è stato costruito un grande impianto. La squadra si allena e vive lì da anni".

Cosa rappresenta il Qarabağ per il calcio azero?

"Il Qarabağ ha portato grandi cambiamenti nel calcio azero. Per noi, il Qarabağ è ora lo specchio del nostro calcio. Per anni, i fallimenti della nostra nazionale in Europa sono stati mascherati dai successi del Qarabağ. Oggi, sia il popolo che tutti i tifosi azeri credono nel Qarabağ. I biglietti per la partita del Qarabağ contro il Copenaghen sono andati esauriti in meno di 24 ore. Tutti in paese aspettano le partite del Qarabağ, perché ciò che il club sta realizzando oggi è qualcosa che 10 anni fa potevamo solo sognare".

Chi è il grande artefice di questa escalation?

"L'unico artefice di questi successi è Qurban Qurbanov, la sua filosofia calcistica e la sua ferrea disciplina. La disciplina è fondamentale nel calcio azero, perché senza di essa gli atleti perdono facilmente la bussola. Qurbanov la infonde da anni e la squadra continua a progredire. Le fantastiche partite contro Bayer Leverkusen e Braga due anni fa, e ora due vittorie su due partite in Champions League: questi risultati sono semplicemente straordinari".