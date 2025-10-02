Mondiale U20, fra tre giorni Argentina-Italia. L'albiceleste intanto ai prende il primo posto
Col pareggio contro Cuba, l'Italia ha sprecato una grande occasione per vincere il proprio girone nel Mondiale U20. Primo posto che ora appartiene all'Argentina, vincente per 4-1 contro l'Australia: Sarco, Pérez, Subiabre e Andino i marcatori dell'albiceleste. In mezzo il gol di Bennie per gli aussies.
A sorpresa, il Marocco batte il Brasile per 2-1: di Maamma e Zabiri le reti africane, nei minuti di recupero Iago Teodoro accorcia le distanze su calcio di rigore. Il programma della serata si chiude alle 22 con Colombia-Norvegia e Stati Uniti-Francia.
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone (4 ottobre)
Egitto - Cile (4 ottobre)
Classifica
Giappone 6
Nuova Zelanda 3
Cile 3
Egitto 0
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay (3 ottobre)
Panama - Corea del Sud (3 ottobre)
Classifica
Paraguay 4
Ucraina 4
Panama 1
Corea del Sud 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco (4 ottobre)
Spagna - Brasile (4 ottobre)
Classifica
Marocco 6
Messico 2
Brasile 1
Spagna 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia (5 ottobre)
Australia - Cuba (5 ottobre)
Classifica
Argentina 6
Italia 4
Cuba 1
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia (2 ottobre)
Sudafrica - Nuova Caledonia (2 ottobre)
Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)
Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)
Classifica
Stati Uniti 3
Francia 3
Sudafrica 0
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia (2 ottobre)
Nigeria - Arabia Saudita (2 ottobre)
Nigeria - Colombia (5 ottobre)
Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)
Classifica
Colombia 3
Norvegia 3
Arabia Saudita 0
Nigeria 0
MARCATORI
3 reti: Sarco (Argentina) e Cremaschi (Stati Uniti)
2 reti: Subiabre (Argentina), Camejo (Cuba), Ichihara (Giappone), Zabiri (Marocco), Mora (Messico), Norris (Stati Uniti), Synchuk (Ucraina)
