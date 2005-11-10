Liverpool, Barcola da 125 milioni: zero gol e assist. Quali sono i problemi dell'ex PSG

Il Liverpool ha vissuto un pomeriggio da incubo ieri ad Anfield, con una pesante sconfitta incassata con il Manchester City (0-3) in Premier League. In un incontro dominato dai Citizens, i Reds non sono riusciti a tenere testa ai primi della classe e hanno incassato tre gol in casa, a seguito delle numerose proteste e polemiche dei tifosi di casa. Tutto per lo scandalo generato dal club dell'Etihad circa le accuse rivolte e la sentenza di colpevolezza da parte della Commissione Indipendente di violazioni finanziarie. Ma c'è un giocatore di Andoni Iraola che finora sta deludendo in pieno.

Brutti numeri

Mister 125 milioni di euro, Bradley Barcola, non ha ancora graffiato con la maglia del Liverpool. Le aspettative sull'ex PSG sono elevate, tra potenzialità del giocatore e le statistiche favolose della scorsa annata sotto la guida di Luis Enrique (13 gol e 7 assist). Tra Premier, Champions League e Carabao Cup, invece, il classe 2002 ha trovato 336 minuti complessivi e senza mai andare in gol o combinare con compagni per eventuali passaggi chiave. In 88 minuti contro il City ieri ha completato 4 dribbling su 7, ma solamente 38 palloni toccati sono pochi all'interno dello sviluppo del gioco dei Reds.

Adattamento in corso

Certamente una delle variabili da considerare per chi, come Barcola, ha 24 anni e in carriera non ha mai lasciato la Francia è la questione fatidica dell'adattamento generale al calcio inglese, città, cultura e lingua differente, oltre che volti nuovi con i quali trovare in fretta un'intesa. Per non parlare dei nuovi dettami di mister Andoni Iraola, rispetto a Luis Enrique.

La dichiarazione

Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK, l'ala francese ha svelato quali sono le differenze per ora riscontrate: "La Ligue 1 è molto fisica. Ma qui direi che è ancora più fisica in termini di corsa. Le partite si giocano da un capo all’altro del campo", ha spiegato Barcola. "L'intensità è altissima. Ma è anche per questo che sono venuto qui. È una nuova sfida da raccogliere per me".