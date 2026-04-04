Saudi Pro League, Simone Inzaghi inciampa: solo 2-2 dell'Al Hilal, la vetta dista 5 punti
Si mette male per Simone Inzaghi in Arabia. Finisce solo con un pareggio (2-2) l'incontro dell'Al Hilal con l'Al-Taawon nella 27^ giornata di Saudi Pro League, tra l'altro dopo essere stato ripreso e momentaneamente sorpassato dalla doppietta di Girotto. Ci ha pensato Marcos Leonardo a salvare la faccia all'ex tecnico dell'Inter - finito nella lista di nomi possibili per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana - tuttavia la rincorsa dietro l'Al Nassr è stata compromessa.
Con questo mezzo passo falso, seppur contro la quinta forza del campionato, Milinkovic-Savic e compagni finiscono a -5 da Cristiano Ronaldo e la prima del campionato. Tutto a 6 giornate dal termine della stagione.
La classifica di Saudi Pro League
1. Al Nassr 70 punti
2. Al Hilal 65
3. Al Ahli 65
4. Al Qadsiah 60
5. Al Taawon 46
6. Al Ittihad 45
7. Al Ettifaq 39
8. NEOM SC 36
9. Al Fayha 33
10. Al Khaleej 31
11. Al Hazem 31
12. Al Shabab 29
13. Al Fateh 28
14. Al Kholood 26
15. Damac 22
16. Al Riyadh 19
17. Al Okhdood 13
18. Al Najma 8
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