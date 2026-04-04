Beffa Liverpool: senza Guardiola è stato l’ex collaboratore di Klopp a guidare il City nel 4-0

Lo scherzo del destino si è abbattuto sul Liverpool oggi. L'ex assistente ai tempi dei Reds di Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders, oggi era proprio in panchina per guidare il Manchester City in trionfo: un 4-0 senza storia che ha qualificato i citizens in semifinale di FA Cup. Con Pep Guardiola squalificato due giornate e dunque in tribuna, è toccato al numero 2 guidare la squadra a caccia del secondo trofeo stagionale dopo la Carabao Cup.

Ma Guardiola, anche se distante dalla panchina, non ha fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno incondizionato al termine del match che ha travolto per la terza volta di fila questa stagione il Liverpool. "Era davvero felice perché è speciale se vai otto volte a Wembley in otto anni consecutivi. Adesso sono tutte finali", ha raccontato il vice nel post-partita ai microfoni di TNT Sports.

“È la parte della stagione in cui gli affari devono essere conclusi. I ragazzi lo sentono", ha aggiunto Lijnders. Iniezione di fiducia dunque per il City, anche nella propria battaglia in Premier League con l'Arsenal, nonostante si trovi nove punti dietro in cima alla classifica. Hanno una partita in meno rispetto ai leader e accoglieranno anche i Gunners all'Etihad tra due settimane in una partita che potrebbe avere grandi conseguenze per il titolo.