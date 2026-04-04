Atletico ko in 10 col Barcellona, Musso: "Sforzo barbaro, ma era rosso per Gerard Martin"

Una respinta rivedibile di Juan Musso sul tiro ravvicinato di Cancelo e il tap-in facile di Lewandowski hanno deciso Atletico Madrid-Barcellona, con la vittoria dei blaugrana per 2-1 dopo aver giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo (causa espulsione di Nico González). "Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato meglio, una partita divertente e bella. Il rosso ci ha penalizzati", ha riconosciuto il portiere rojiblancos ed ex Atalanta nel post-partita a DAZN.

"È molto difficile con uno in meno", ha aggiunto. Passando poi all'espulsione tolta dal VAR per Gerard Martín, tramutata in cartellino giallo: "Credo anche che fosse rosso per loro. L'arbitro l'ha visto in campo. Quello avrebbe potuto rendere la partita più reale. Ma va bene, avanti così", ha analizzato Musso. "Questo non ci toglie la fiducia. Undici contro undici credo che siamo stati migliori. Questo ci dà fiducia. Hanno avuto quella fortuna nel secondo gol. La squadra ha fatto uno sforzo barbaro", ha riconosciuto l'estremo difensore argentino. "Da fuori si vede, ma quando ci fanno gol in qualunque modo uno si sente male. Undici contro undici e anche con uno in meno".

Infine un'analisi sulla sua stagione nell'Atletico: "Sto bene, confido in me e nella squadra. Lavoriamo molto. È stata criticata molto la squadra a gennaio", ha commentato Musso. "Stiamo cercando una semifinale di Champions e una finale di Coppa del Re. Questo ci dà molto merito. I ragazzi danno tutto, proviamo a giocare. Siamo un gruppo di uomini e ci mettiamo sempre con il petto in fuori. Tutto questo sforzo e questa voglia che ha la squadra inclineranno la bilancia".