Nuova avventura per Stephan Lichtsteiner . 38 anni, l'ex terzino di Lazio e Juventus entra nel settore giovanile del Basilea, dove lavorerà allo sviluppo del settore giovanile. In particolare sarà l'allenatore dell'Under 15 e curerà la parte difensiva in tutte le squadre giovanili.

