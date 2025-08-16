Ufficiale Era in prova, ma ha convinto lo Strasburgo: Stefan Bajic ha firmato un annuale

A poche ore dall'inizio della stagione, con una trasferta a Metz questa domenica in Ligue 1, lo Strasburgo non ha ancora chiuso con il calciomercato e per questo ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo portiere: Stefan Bajic dal Bristol City.

L’estremo difensore di 23 anni, cresciuto calcisticamente nel Saint-Etienne, era in prova alla Meinau dallo scorso 24 luglio e alla fine è riuscito a convincere i dirigenti dello club francese a tesserarlo per una stagione, fino al 30 giugno 2026. Dovrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere nella gerarchia stabilita, dietro al titolare belga Mike Penders e al suo vice svedese Karl-Johan Johnsson.

L'annuncio tramite social

"Il portiere si è legato al Racing fino al 2026. Stefan Bajic ha esordito in Ligue 1 con il club in cui si è formato, l’AS Saint-Étienne, a soli 17 anni. Con 23 presenze nelle varie selezioni giovanili della nazionale francese, ha successivamente indossato le maglie di Pau, Valenciennes e Bristol. Arriva a parametro zero dopo un periodo di prova positivo con il Racing quest’estate", si legge nel comunicato dello Strasburgo.