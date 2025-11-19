Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"

Nel corso del Social Football Summit del 2025 che si è tenuto a tornio c’è stato spazio anche per il calcio femminile con un panel intitolato “Accelerating Growth in Women’s Football: Strategies and Challenges” a cui hanno partecipato Domenico Aurelio (Head of Women Football del Parma), Marta Carissimi (Head of Women del Genoa), Patrizia Panico (Coach UEFA Pro, attualmente Technical Advisor Women Malta National Team) e Nicola Verdun (CEO del Como Women), oltre alla responsabile del settore femminile della Roma Betty Bavagnoli.

“L'esperienza da ex calciatrice e poi da allenatrice mi ha aiutato molto. - ha spiegato Bavagnoli come riporta Vocegiallorossa.it - Ho avuto modo di viaggiare tanto e di confrontarmi con realtà diverse. Nel momento in cui sono diventata allenatrice, e nei periodi successivi, ho avuto molto chiari gli obiettivi per il futuro".

La dirigente si sofferma poi sul suo percorso fra passato, presente e futuro: "Sono stata una donna fortunata che ha avuto la possibilità di giocare in Nazionale e di vincere campionati nel momento in cui ho avuto modo di ricoprire un ruolo diverso ho subito compreso quali erano i miglioramenti che bisognava apportare per la crescita del movimento con la Roma ho trovato una visione comune sul lavoro da svolgere”.