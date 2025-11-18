Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"

La portiera del Milan e dell'Italia Laura Giuliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del 'Premio Galbiati' in cui è stata premiata come migliore calciatrice per il calcio femminile: “Fino a qualche anno fa le bambine avevano come modelli solo i calciatori, mentre ora possono sognare di diventare calciatrici e avere come modelli delle professioniste come noi che lo siamo diventate solo qualche anno fa. Per me non c’è orgoglio più grande, la credibilità si costruisce con le azioni fatte sul campo, dalla coerenza di far seguire i fatti alle parole e credo che il nostro esempio sia credibilità. Non solo a livello sportivo, ma anche a livello sociale e questo è più importante”.

La classe '93 parla poi della crescita a livello tecnico delle calciatrici: “Negli ultimi anni, essendo entrate nei contesti professionistici maschili, la tecnica è migliorata tanto. Quando io ho iniziato a giocare a calcio c’era il nonno del compagno che mi insegnava a prendere la palla. I piedi non me li facevano mai usare, ho iniziato nel 2012 quando mi sono trasferita in Germania dove mi sono trovata davanti ragazze di 15-16 anni che, sulla scia di Manuel Neuer, sapevano giocare come giocatrici di movimento.

Ho pensato che fosse qualcosa di nuovo e ho iniziato ad approfondire questo fondamentale e ho capito che ti dà la possibilità di fare qualcosa di migliore, di acquisire maggiori skill”.