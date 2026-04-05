Inter-Roma, le formazioni ufficiali: tornano Lautaro e Soule. Acerbi al posto di Bisseck

Big match fondamentale sia per la corsa Scudetto che per la lotta Champions quello tra Inter e Roma, che si sfideranno a San Siro nell'ultima partita di questa domenica di Pasqua, in attesa delle ultime quattro gare della trentunesima giornata che si disputeranno nella giornata di domani.

Senza Bisseck infortunato, Cristian Chivu si affida ad Acerbi al centro della difesa, con Akanji e Bastoni ai suoi lati, a protezione di Sommer. Confermatissimi Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, mentre in mediana spazio a Calhanoglu in regia e Zielinski e Barella a completare il reparto. In attacco torna, come previsto, Lautaro Martinez: con l'argentino ci sarà Marcus Thuram.

Dall'altra parte il recupero più importante è quello di Matias Soule, che agirà sulla trequarti dal primo minuto insieme a Lorenzo Pellegrini, alle spalle di Malen. Out Wesley per infortunio, sulle corsie ci saranno Celik a destra e Rensch a sinistra, mentre in mezzo spazio a Cristante e Pisilli, vista l'assenza di Kone. Davanti a Svilar la difesa dei titolarissimi per giallorossi, formata da Mancini, Ndicka ed Hermoso.

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Robinio Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.