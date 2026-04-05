Serie B, il Frosinone piega 2-0 il Padova e aggancia il Venezia in vetta
Successo fondamentale per il Frosinone che piega senza grossi affanni il Padova allo Stirpe. Decisivi i gol di Raimondo e Gelli nel primo tempo per il 2-0 finale che lancia momentaneamente i ciociari in vetta alla classifica di Serie B, in coabitazione con il Venezia. Attesa domani la risposta dei Lagunari e del Monza, che invece insegue a tre lunghezze di distanza.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile
Ore 17:15
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Ore 19:30
Palermo-Avellino
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30
Cesena-SudTirol
Ore 15:00
Bari-Modena
Catanzaro-Monza
Mantova-Virtus Entella
Reggiana-Pescara
Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15
Sampdoria-Empoli
Ore 19:30
Carrarese-Spezia
Classifica
Frosinone 68 (33 partite giocate)
Venezia 68 (32)
Monza 65 (32)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Carrarese 39 (32)
Avellino 39 (32)
Sudtirol 38 (32)
Empoli 36 (32)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Sampdoria 34 (32)
Virtus Entella 34 (32)
Bari 31 (32)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (32)
Pescara 29 (32)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.