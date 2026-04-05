Udinese-Como, i convocati di Fabregas: la scelta su Ramon e Rodriguez, Lahdo out

Nel lunedì di Pasquetta, come lunch match speciale, il Como sfiderà l'Udinese lontano dal Sinigaglia e Cesc Fabregas sarà a corto di opzioni in attacco. Oltre al lungodegente Addai, fuori per infortunio al ginocchio anche Jesus Rodriguez , come da previsione.

Invece Jacobo Ramon alza bandiera bianca e non ce la fa dopo l'infortunio allo psoas riportato prima della sfida contro il Pisa. Per garantire ulteriore copertura al pacchetto arretrato, dopo essersi allenato in settimana con la prima squadra, altra chiamata tra i "grandi" per De Paoli. Assente a sorpresa anche Adrian Lahdo dopo nove convocazioni di fila tra campionato e Coppa Italia, da capire se ci siano state delle ripercussioni dopo gli impegni con la Svezia U19 o se ci siano altre ragioni dietro.

La lista completa dei convocati

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Kuhn, Diao.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così in conferenza stampa prima dell'Udinese: "Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono tornati e si sono messi a disposizione. Ho visto tutte le partite dei nostri giocatori in tv, sono molto contento perché praticamente sono entrati tutti. Mi piace che mostrino qualcosa di diverso con altre squadre, con altri CT. Contento di Baturina e Nico Paz, Diao è tornato con il Senegal e ha giocato una mezza partita per riprendere condizione. Adesso focus su di noi, le nazionali le rimandiamo".