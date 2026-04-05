Cremonese, Audero: "Ottimista per il finale di stagione. Fischi all'intervallo? Capisco i tifosi"

Conferenza stampa post partita anche per Emil Audero, portiere della Cremonese, dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Bologna. Di seguito le parole dell'estremo difensore grigiorosso.

Cos’è successo nel primo tempo, a suo parere? Questione di fisicità?

“Non è stato un buon primo tempo, eravamo in ritardo in fase di possesso palla. Abbiamo tardato nel provare ad aggredire il loro palleggio e non abbiamo letto bene l’aspetto tattico. Il secondo tempo invece è stato molto più positivo, abbiamo provato a rimetterla in piedi. Diamo credito alla reazione di squadra, forse sarebbe servito un pizzico di fortuna su alcune situazioni”.

La Cremonese prende spesso gol nei primi minuti. Come vive questa situazione, da portiere?

“Non è facile, l’obiettivo è sempre prepararsi al meglio e fare il massimo per la squadra e se stessi. Questo trend non è positivo, sembra quasi che la reazione possa arrivare solo dopo uno schiaffo: invece abbiamo dimostrato che non serve, per esempio a Parma abbiamo fatto un’ottima partita e oggi nel secondo tempo abbiamo dato tutto quello che potevamo di fronte ad un avversario di livello. Io credo a pieno nel finale di stagione e sono ottimista. È oggettivo che viviamo un periodo in cui paghiamo care le distrazione, ma io voglio vedere uno spirito propositivo perché la classifica parla chiaro, siamo tutte in quel gruppone. Mi piacerebbe vedere un ambiente propositivo attorno alla squadra, la vittoria di Parma ci ha dato ossigeno. Noi proviamo sempre a dare il massimo, per un lungo periodo non ci siamo riusciti. Adesso c’è più ordine a livello di palleggio, sono stati fatti passi in avanti e quindi voglio vedere il bicchiere mezzo pieno in questa fase della stagione”.

Sabato trasferta a Cagliari, una sfida importante. Come vivete questo momento del campionato?

“È una gara importante, la classifica è molto corta. In ogni caso mancano sette partite, dobbiamo essere focalizzati e uscire sempre a testa alta, come avvenuto anche oggi nonostante le difficoltà. Il mister è focalizzato sull’obiettivo, ci ha detto sin dall’inizio che bisogna archiviare subito ogni partita consapevoli del fatto che non serve avere rimorsi o pensieri su ciò che si poteva fare meglio”.

Cosa vi siete detti all’intervallo, dopo che i tifosi vi hanno fischiato?

“Non è piacevole, capisco perfettamente i tifosi. So che se avessimo pareggiato ci avrebbero caricato in vista di Cagliari. Questo è un momento delicato, è fondamentale portare l’energia più positiva possibile. Nello spogliatoio abbiamo cercato di archiviare il primo tempo e cambiato qualcosa per provare a fare la partita come ci ha chiesto il mister. Poi veniamo da un periodo in cui non gira tutto dalla nostra parte, soprattutto nella gestione di situazioni simili al finale di gara di oggi in cui il recupero sarebbe potuto essere più lungo”.