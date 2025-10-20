Leao stende la Fiorentina, Juve ko a Como. La Gazzetta dello Sport: “Tutto Milan. Tudor sul filo”

Rafael Leao trascina il Milan in testa alla classifica ribaltando la Fiorentina e regalando ai suoi un successo per 2-1. Dopo il vantaggio dei viola firmato da Gosens, si sblocca il portoghese a San Siro in campionato come non gli capitava da 513 giorni. Nel finale lo stesso numero 10 completa la rimonta su un rigore dubbio, che scatena le ire della viola.

Nel pomeriggio cade clamorosamente la Juventus sul campo del Como, che al Sinigaglia si impone 2-0 grazie alle reti di Kempf e di Nico Paz. Inizia a traballare la posizione di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri, i quali non vincono dallo scorso settembre.

Nelle altre gare di giornata, il Bologna è corsaro sul campo del Cagliari e aggancia il quinto posto. Pareggiano 0-0 Genoa e Parma, con Suzuki decisivo nel parare un rigore a Cornet nel finale; e Atalanta e Lazio. Oggi chiude la settima giornata Cremonese-Udinese.