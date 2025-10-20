Allegri: "Leao ha le qualità per farci vincere. Primo posto? Bello, siamo più lontani dalla quinta"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-1 contro la Fiorentina anche di Rafael Leao, mattatore del match: "È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento...".

Siete primi in classifica, vi dà morale?

"Essere in testa è sempre bello. Vuol dire che sei più lontano dal quinto posto. Hai un obiettivo diverso. Devi mantenere il vantaggio sul quinto posto. Non bisogna perdere di vista quello. Questo è il momento del campionato in cui si spezza la classifica, sono importanti le vittorie. Al di là delle assenze, abbiamo fatto una bella partita. A calcio si vince con umiltà quando non hai la palla. Perché se sei umile, sei più cattivo quando ce l'hai".

