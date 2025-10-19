Serie B, il Padova fa il colpo in Calabria: espugnato Catanzato grazie a Perrotta

Successo pesante per il Padova nell'ultima gara dell'ottavo turno di Serie B: in gol Perrotta al 31' e tanto basta agli ospiti per tornare dalla Calabria con tre punti importantissimi: da segnalare, poco dopo il gol che ha sbloccato la gara, un rigore sbagliato da Pietro Iemmello, che ha mancato così l'opportunità di rimettere in equilibrio la sfida per il suo Catanzaro.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

Juve Stabia-Avellino 2-0

39' Mosti, 42' Bellich

Spezia-Cesena 1-2

4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)

Palermo-Modena 1-1

28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski

Empoli-Venezia 1-1

34' Adorante (V), 42' Shpendi (E)

Catanzaro-Padova 0-1

31' Perrotta