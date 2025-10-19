Serie B, il Padova fa il colpo in Calabria: espugnato Catanzato grazie a Perrotta
Successo pesante per il Padova nell'ultima gara dell'ottavo turno di Serie B: in gol Perrotta al 31' e tanto basta agli ospiti per tornare dalla Calabria con tre punti importantissimi: da segnalare, poco dopo il gol che ha sbloccato la gara, un rigore sbagliato da Pietro Iemmello, che ha mancato così l'opportunità di rimettere in equilibrio la sfida per il suo Catanzaro.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Palermo-Modena 1-1
28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski
Empoli-Venezia 1-1
34' Adorante (V), 42' Shpendi (E)
Catanzaro-Padova 0-1
31' Perrotta
CLASSIFICA
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Cesena 14
Monza 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Sudtirol 10
Empoli 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Bari 6
Pescara 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3