Serie C, 10ª giornata: Perugia travolto dal Pineto, 3-0! Colpo della Pro Patria
Questi i risultatati del pomeriggio di Serie C:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Ospitaletto-Cittadella 1-2
7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)
Vicenza-AlbinoLeffe 3-1
40' Vitale (V), 57' Rauti (V), 74' Stuckler (V), 85' Astrologo (A)
Lumezzane-Trento 1-1
4' Giannotti (T), 85' Caccavo (L)
Pro Vercelli-Giana Erminio 0-0
Virtus Verona-Pro Patria 0-1
5' Udoh
Domenica 19 ottobre
Ore 20:30 - Lecco-Union Brescia
Classifica - Vicenza 28, Lecco 21*, Union Brescia 18*, Inter U23 18, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 13, Renate 12, Pergolettese 12, AlbinoLeffe 12, Cittadella 12, Trento 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Pro Patria 7, Lumezzane 7, Triestina -7
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti.
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
Campobasso-Ternana 0-1
77' Pettinari
Ravenna-Arezzo 0-3
48' Tavernelli, 87' Ravasio, 90'+5 Varela
Rimini-Juventus Next Gen 0-2
49' Deme, 90'+4 Vacca
Pineto-Perugia 3-0
3' Gierminario, 28' Bruzzaniti, 98'
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 27, Ravenna 24, Ascoli 23*, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Juventus Next Gen 14, Livorno 10, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti.
GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Latina-Giugliano 0-1
6' Balde
Casertana-Siracusa 1-0
76' Bentivegna
Atalanta U23-Trapani 2-0
9' Manzoni, 16' Levak
Benevento-Potenza 2-0
7' Salvemini, 72' Pierozzi
Catania-Salernitana 2-0
38' Cicerelli, 56' Forte
Audace Cerignola-Cavese 1-3
17' Fusco (C), Sorrentino (C), 60' D'Orazio (A), 86' Ubaldi (C)
Domenica 19 ottobre
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno
Classifica - Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Sorrento 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Picerno 9*, Giugliano 9, Team Altamura 8*, Trapani 8*, Cavese 8, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti.