Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Fiorentina 2-1, le pagelle: Leao torna a sorridere, Kean non incide. Modric un maestro

Milan-Fiorentina 2-1, le pagelle: Leao torna a sorridere, Kean non incide. Modric un maestroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:53Serie A
Alessio Del Lungo

Risultato finale: Milan-Fiorentina 2-1

MILAN (a cura di Alessio Del Lungo)

Maignan 5,5 - Un'intera partita senza fare una parata, poi sul gol subito però si fa trovare impreparato, smanacciando sul petto di Gabbia una sponda di testa di Ranieri non irresistibile. Errore non da lui.

Tomori 5,5 - In questo avvio di stagione ci aveva abituato a ben altra precisione, sia negli interventi difensivi, sia in impostazione. Nel giudizio pesa anche il tiro sbilenco da buona posizione che poteva regalare l'1-0 ai suoi.

Gabbia 6 - Non c'è niente da fare, anche oggi mette la museruola all'attaccante avversario. Sempre sottovalutato, non sbaglia una chiusura e non lascia un metro a Kean. Sfortunato in occasione del gol di Gosens, dove si vede rinviare addosso da Maignan una palla abbastanza innocua.

Pavlovic 5,5 - Non viene messo troppo in difficoltà dagli avanti della Fiorentina, ma non appare solido come sempre. Ha una ghiotta occasione sul destro in area piccola dei viola, ma clamorosamente non trova lo specchio. È un difensore, però da lì deve obbligatoriamente far meglio.

Athekame 6 - Senza infamia e senza lode, un debutto da titolare che poteva andare meglio, ma che poteva indubbiamente anche andare peggio. Fa il semplice e gioca una partita sufficiente. Dal 57' Gimenez 7 - Entra e con una girata obbliga De Gea al miracolo. Pochi minuti dopo si conquista il rigore della vittoria. Difficile chiedergli di più.

Fofana 5,5 - Senza Rabiot anche lui non è lo stesso. Troppo nervoso e troppo impreciso, sbaglia palloni che solitamente gestisce sapientemente e questo non permette al Milan di avere il solito equilibrio.

Modric 6,5 - Un maestro che regala sempre geometrie non comuni e detta i tempi di gioco. Fondamentale per la manovra dei suoi, garantisce anche recuperi che non sono scontati.

Ricci 5,5 - Dopo averlo visto giocare oggi probabilmente si capisce perché non scenda in campo con continuità. Si vede che gli manca il ritmo partita e la fiducia, infatti è spesso in ritardo e in affanno. Avrà opportunità per rifarsi.

Bartesaghi 6 - Come Athekame interpreta la partita senza rischiare più di tanto. Piace la sua personalità palla al piede: farà strada.

Saelemaekers 5,5 - Tenta più di una volta la giocata risolutiva, ma non è in serata. L'impegno che ci mette è comunque apprezzabile, però sul gol di Gosens doveva difendere meglio su Ranieri, che lo scherza nel duello aereo. Dal 90' De Winter sv

Leao 7,5 - Non è una delle sue migliori partite da quando è al Milan perché non gli riesce praticamente niente, ma ha il merito di segnare due gol e far vincere la partita ai rossoneri, scusate se è poco. Sul primo deve ringraziare la partecipazione di De Gea, sul secondo è glaciale dal dischetto: finalmente è tornato a sorridere e a riprendersi il suo trono. Dal 92' Balentien sv

Massimiliano Allegri 6,5 - Falcidiato dagli infortuni, il suo Milan gioca una partita poco brillante, ma questo era facile immaginarselo. Quello che è bene sottolineare però è che vince ancora e, in un modo o in un altro, porta a casa il risultato. Alla fine è per questo che vengono giudicati gli allenatori. Chapeau.

FIORENTINA (a cura di Marco Pieracci)

De Gea 6 - Prende gol al primo tiro indirizzato nello specchio della porta, ci mette del suo attivandosi in leggero ritardo. Si riscatta col riflesso superbo sulla girata di Gimenez, spiazzato dal dischetto.

Pongracic 6 - Poco sicuro nella fase di costruzione, la palla scotta un bel po’: tradisce qualche impaccio, incappando in alcuni errori gratuiti. Va meglio in copertura, chiude bene.

Mari 6 - La priorità è negare la profondità a un centravanti fuori dagli schemi come Leao, gioca d’anticipo sul portoghese ben sapendo che in campo aperto sarebbe imprendibile.

Ranieri 6,5 - Non è sempre pulito negli interventi difensivi, ma quando il Milan pareggia lui è fuori. Da braccetto sinistro si ritrova spesso ad agire in proiezione offensiva, preziosa la torre per Gosens.

Dodô 6 - Esce da situazioni potenzialmente scomode con la tecnica di base brasiliana e una certa nonchalance, però potrebbe testare maggiormente la tenuta difensiva di Bartesaghi.

Mandragora 5,5 - Da mezzala destra a piede invertito sembra meno efficace del solito nella metà campo avversaria, resta piantato sulle gambe nell’occasione del pareggio. Dall'88' Dzeko sv

Nicolussi Caviglia 6 - Bada più alla sostanza che alla forma, la regia è senza tanti fronzoli: quando deve distribuire la palla forza poco le giocate, ma è vero anche che sbaglia poco. Dall'88' Sohm sv

Fagioli 6 - Pioli sta cercando di recuperarne il talento cucendogli addosso il ruolo ideale per valorizzarne le doti, segnali di ripresa: avvia l’azione del vantaggio.

Gosens 6,5 - Trova terreno fertile sulla corsia mancina, approfittando della timidezza del debuttante Athekame: ritrova il guizzo sotto porta che gli mancava da aprile. Poi va ko. Dal 69' Parisi 5 - Grave ingenuità su Gimenez, gli mette una mano sul collo condannando i suoi.

Fazzini 6 - Deve dividersi in un doppio compito impegnativo: schermare il fenomeno Modric e provare a innescare la potenza di Kean dalla trequarti. Prestazione senza picchi. Dal 69' Gudmundsson 5,5 - Cameo irrilevante, non riesce a entrare in partita.

Kean 5,5 - Rimesso in piedi a tempo di record, perché dalla capacità di fare reparto da solo non si può prescindere ma non sembra al meglio e Gabbia lo sbatte fuori dall’area di rigore. Dal 77' Piccoli sv

Stefano Pioli 5,5 - Di nuovo a San Siro per la prima volta da avversario del Diavolo, la situazione però è drammatica e non concede troppi sentimentalismi, pregusta lo scherzetto da ex ma torna a casa a mani vuote, con la quarta sconfitta in sette partite. E ora la classifica fa davvero paura.

Articoli correlati
Milan, Allegri: "Preso un gol evitabile, poi bella reazione. Rigore? Ho indicato... Milan, Allegri: "Preso un gol evitabile, poi bella reazione. Rigore? Ho indicato io Leao"
Milan, Leao: "Vittoria di squadra, possiamo fare cose importanti in questa stagione"... Milan, Leao: "Vittoria di squadra, possiamo fare cose importanti in questa stagione"
Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"... Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"... Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"
Fiorentina, Pradé: "Se c'è uno da cacciare sono io! Rigore scandaloso, sceneggiata... Live TMWFiorentina, Pradé: "Se c'è uno da cacciare sono io! Rigore scandaloso, sceneggiata brutta"
Milan, Modric: "Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, può crescere ancora tanto"... Milan, Modric: "Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, può crescere ancora tanto"
Parma, Valenti: "Dobbiamo credere in ogni cosa che dice Cuesta. Oggi bene il coraggio"... Parma, Valenti: "Dobbiamo credere in ogni cosa che dice Cuesta. Oggi bene il coraggio"
Fiorentina, Pradè furioso con Marinelli: "Una roba scandalosa. Piena fiducia a Pioli"... Fiorentina, Pradè furioso con Marinelli: "Una roba scandalosa. Piena fiducia a Pioli"
Milan-Fiorentina, tra poco l'allenatore rossonero Allegri in conferenza Live TMWMilan-Fiorentina, tra poco l'allenatore rossonero Allegri in conferenza
Fiorentina ultima in classifica: Pioli in on fire, letteralmente. La panchina adesso... Fiorentina ultima in classifica: Pioli in on fire, letteralmente. La panchina adesso scotta
Leao torna al gol dopo 5 mesi: Allegri avrà bisogno di lui per puntare in alto Leao torna al gol dopo 5 mesi: Allegri avrà bisogno di lui per puntare in alto
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, Kean dovrebbe farcela
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
4 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Lookman sorpassa Krstovic, può giocare falso nove
5 La frecciata di Fabregas: "Lui ieri mi ha chiamato 'allenatore del Como', per me è mister Tudor"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Pradè furioso con Marinelli: "Una roba scandalosa. Piena fiducia a Pioli"
Immagine top news n.1 Milan-Fiorentina 2-1, le pagelle: Leao torna a sorridere, Kean non incide. Modric un maestro
Immagine top news n.2 Milan, un successo per la vetta. Fiorentina in zona B: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.3 Sarri: "Giochiamo coi superstiti, le ultime tre gare le più difficili da gestire della mia carriera"
Immagine top news n.4 Serie A, 7^ giornata LIVE: Vardy-Bonazzoli nella Cremonese
Immagine top news n.5 Juric: "Creato il mondo, è un miracolo non aver vinto. Scamacca? Mi ha dato solo un assaggino"
Immagine top news n.6 Tudor e la Juventus: quanto tempo avrà a disposizione il tecnico? Il punto e le ipotesi
Immagine top news n.7 Il Bologna sale al quinto posto, Genoa ultimo ma non da solo: la classifica aggiornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Immagine news podcast n.2 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.3 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.4 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Preso un gol evitabile, poi bella reazione. Rigore? Ho indicato io Leao"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Pradè fa mea culpa: "Se c'è una persona che deve essere cacciata sono io"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Leao: "Vittoria di squadra, possiamo fare cose importanti in questa stagione"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Pradè: "La contestazione è giusta. Dimissioni? Ora direi cose stupide"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Modric: "Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, può crescere ancora tanto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Adorante: "Felice del gol e della prestazione: Hainaut sa come si muovo"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani dopo la sconfitta: "Fragili e in cerca della svolta che non arriva"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti celebra il successo di Catanzaro: "Vittoria di umiltà e sacrificio"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Padova fa il colpo in Calabria: espugnato Catanzato grazie a Perrotta
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Sono felice di essere qui, se la prestazione è stata questa devo essere fiero"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Padova 0-1, le pagelle: Oudin evanescente, Perrotta decisivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 10ª giornata: rinasce l'Altamura e vince l'Union Brescia. Agganciato il Trento
Immagine news Serie C n.2 Perugia, momento complicatissimo e Braglia si dimette: "Così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: Perugia travolto dal Pineto, 3-0! Colpo della Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Lutto in casa Albinoleffe. Scomparsa dopo una breve malattia la moglie del presidente Andreoletti
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Perugia nuovamente sotto
Immagine news Serie C n.6 Arezzo forza nove. Schiantato il Ravenna in trasferta: già 20 i gol realizzati in 10 giornate
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, pari senza reti tra Inter e Parma: crociate a quota 4 punti in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Inter-Parma 0-0: al 45' stesso numero di tiri e possesso palla
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, le convocate di Soncin per le amichevoli con Giappone e Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Veje: "Partita difficile, era importante vincere. Qui mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 3ª giornata: Girelli regala la prima vittoria alla Juve: 1-0 sulla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 3ª giornata: Juve in controllo ma in casa della Lazio è 0-0 al 45'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?