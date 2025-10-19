Perugia, momento complicatissimo e Braglia si dimette: "Così non si può andare avanti"

Piero Braglia rimette il mandato dopo il duro 3-0 contro il Pineto. Queste le parole del tecnico del Perugia: “Presento le dimissioni percché è la giusta cosa da fare, cosi non si può andare avanti. Mi sembra giusto perché dopo tutte queste partite e non si può continuare a perdere: lo faccio anche per i ragazzi, per la città e per i tifosi.

Non è uno scappare, lo faccio anche per aiutarli: oggi per la prima volta ho sentito una cosa dai giocatori che farà piacere ai tifosi, cioè che loro sentono che ne usciranno. Io rimetto il mio mandato alla società, sono il responsabile di questa squadra ed è giusto che faccia un passo indietro. Dobbiamo iniziare a capire che il tempo è finito e spero che questo gesto faccia capire loro capire cose. Poi seguiranno altri gesti perché io non voglio niente dal Perugia”, ha specificato il tecnico, come reso noto da UmbriaTv.