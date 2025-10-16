Abodi: "Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile"

Andrea Abodi, ministro dello sport, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine del convegno "Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio" che si è svolto al circolo Ilva di Bagnoli a Napoli e ha risposto anche sull'eventuale utilizzo dello Stadio Maradona per l'Europeo del 2032: "Il tempo corre. Per quanto sia inimmaginabile un Europeo senza Napoli, è possibile".

Il ministro, come si legge su TuttoNapoli.net, si è poi soffermato anche sull'importanza strategica che riveste l'area di Bagnoli per i grandi eventi sportivi: "La Coppa America a Napoli è Bagnoli, senza Bagnoli è difficile immaginare la competizione. Il piano B normalmente c'è quando ci sono progetti ambiziosi perché i progetti ambiziosi devono avere una seconda possibilità, ma noi siamo molto concentrati".

Infine spiega anche con chi sono stati presi i contatti: "Ripeto, siamo concentrati con la struttura commissariale, con l'amministrazione e con il sindaco in prima persona, e con la collaborazione anche del ministero dell'Ambiente e il ministero della Cultura, non pensiamo ad altro e ci concentriamo perché il tempo è poco e le difficoltà ci sono. È una sfida ma abbiamo dimostrato anche in altri ambiti sportivi di sapere vincere sfide ambiziose. Non possiamo fallire”.