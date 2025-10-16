Sampdoria, Donati su Barak: "Deve fare la differenza a prescindere. Ha la mia stima"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello storico derby con la Virtus Entella, il tecnico della Sampdoria Massimo Donati ha parlato anche di uno degli acquisti top della sessione estiva ma che fino ad oggi non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore: Antonin Barak.

"Sa che ha una stima incredibile da parte mia ma questo non significa che deve giocare dall'inizio o entrare. E' un giocatore che deve fare la differenza a prescindere. E questo vale per tutti gli altri. Giocatori importanti ne abbiamo e tutti hanno questa importanza. Valuteremo di volta in volta".

Questi i convocati blucerchiati per la gara di domani

Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimo Donati per la gara di campionato di domani in casa della Virtus Entella, valida per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato, contro il Pescara, torna a disposizione Ferrari in difesa e Malagrida a centrocampo. In attacco, invece, assente l'infortunato Pafundi.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia

Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampista: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci

Attaccanti: Cherubini, Coda, Cuni, Narro.