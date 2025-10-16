TMW Radio Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"

Alfonso Greco, ex allenatore della Torres, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister, parto subito da quella che sarà una giornata molto importante per tutti e tre i gironi, soprattutto in vetta, perché si giocano tanti scontri diretti. Nel girone B c’è quello tra Arezzo e Ravenna, una vera sfida al vertice. Secondo lei ne può approfittare l’Ascoli?

"Beh sì, è uno scontro diretto: nel caso in cui entrambe le squadre perdessero punti, l’Ascoli potrebbe approfittarne. Però è ancora presto per parlare di partita determinante. Sicuramente è una gara importante, tra due squadre che stanno facendo benissimo. L’Arezzo era stato costruito per disputare un campionato di vertice, mentre il Ravenna sta confermando quello che pensavo all’inizio: poteva essere la sorpresa del torneo".

Per quanto riguarda invece l’Ascoli: 20 gol fatti, solo uno subito. Si dice spesso che i campionati si vincono con la difesa. Se dovesse confermare questi numeri, può essere una mina vagante fino alla fine per la promozione in Serie B?

"Io credo che non possa, ma che sarà una delle protagoniste. Sta dimostrando di essere una squadra forte, organizzata e capace di esprimere anche un buon calcio. Sicuramente sarà tra le pretendenti fino alla fine".