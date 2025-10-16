Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, i numeri dellìnter nelle prime 6 giornate

Le 4 vittorie e i 17 gol fatti dimostrano l'alto livello della squadra di Chivu, che nel corso delle prime 6 partite di Serie A ha mantenuto 3-5-2 di inzaghiana memoria, andando a pressare più in alto rispetto al precedente tecnico, con qualche rischio in più in fase difensiva e sostenendo un ritmo più alto.

PORTIERI

La titolarità e l’affidabilità di Sommer (fantamedia: 4.00) non sono più così scontate, tanto che Chivu ha già concesso 2 partite da titolare a Martinez (fantamedia: 5.75, 1 solo gol subito), che da investimento a medio-lungo termine per la squadra nerazzurra si sta rivelando già ora un’importante insidia per il numero 1 svizzero, complici anche prestazioni non del tutto positive e 7 reti incassate in 4 presenze dall’ex Borussia Mönchengladbach. Il terzo portiere Di Gennaro non è ancora sceso in campo in questo inizio di stagione.

DIFENSORI

I nerazzurri continuano a volare sulle fasce grazie soprattutto a Dimarco (fantamedia: 8.25), autore di 2 gol e 3 assist che lo confermano tra i top di reparto al fantacalcio. Inferiore è stato l’apporto sulla fascia opposta da parte di Dumfries (fantamedia: 6.67), solo 1 rete per lui, mentre altri bonus dalla difesa sono arrivati da Bastoni (fantamedia: 7.40), con 1 gol e 2 passaggi vincenti, e Carlos Augusto (fantamedia: 6.30), con 1 assist. Gli altri ad aver giocato più della metà delle partite sono il nuovo arrivato Akanji (fantamedia: 6.25) e Acerbi (fantamedia: 5.88) con 4 apparizioni mentre De Vrij (fantamedia: 6.25) e Bisseck (fantamedia: 5.00) sono scesi in campo solamente in 2 e un' occasione. Chi ancora non ha calcato il terreno di gioco in questo campionato sono Darmian e Palacios mentre Pavard aveva giocato le prime due partite contro Torino e Udinese prima di lasciare Milano destinazione Marsiglia.

CENTROCAMPISTI

Il fulcro della mediana nerazzurra rimane Calhanoglu (fantamedia: 7.62), che nonostante i rumors di mercato dell’ultima estate e tensioni all’interno dello spogliatoio, poi risolte, è rimasto all’Inter e fino a questo momento ha giocato 4 partite su 6 condite dalla doppietta allo Stadium contro la Juventus. Al suo fianco rimangono per ora stabili le posizioni di Barella (fantamedia: 6.83), 1 gol e 1 assist per lui, e Mkhitaryan (fantamedia: 6.00), ancora a secco di bonus. A provare a contestare la titolarità dei tre ci sono le nuove leve del centrocampo nerazzurro, che si chiamano Sucic (fantamedia: 6.62), già 2 assist a referto in 4 presenze e il più in palla dei nuovi arrivati, Luis Henrique (fantamedia: 6.00) e Diouf (fantamedia: 5.5), con questi ultimi che stanno ancora vivendo il periodo di adattamento nel nuovo ambiente. La folta mediana nerazzurra trova in rosa anche Frattesi (fantamedia: 6.00), 3 presenze, e Zielinski (fantamedia: 7.00), 1 partita a voto e 1 assist, che proveranno a farsi spazio nel corso della stagione e a far valere ancora le proprie qualità.

ATTACCANTI

La coppia d’attacco composta da Thuram (fantamedia: 8.70) e capitan Lautaro Martinez (fantamedia: 7.92) continua ad essere punto di riferimento nello scacchiere nerazzurro e i due stanno mantenendo i numeri da goleador delle passate stagioni, con 3 gol e 1 assist a testa in questo inizio di campionato. Ottimo l’apporto in chiave offensiva di Bonny (fantamedia: 9.00) che con le sue 2 reti e i suoi 3 passaggi vincenti in 4 presenze sta ripagando l’investimento fatto su di lui dalla società. Il prodotto del vivaio del Biscione Pio Esposito (fantamedia: 7.12) ha trovato a Cagliari il suo primo gol in Serie A e nel corso del campionato combatterà duramente per avere spazio in campo e per continuare il suo percorso di crescita.

