Carrarese, Calabro: "Parlanti out con il Pescara, ha avuto un problema muscolare"

Intervenuto in conferenza in vista della sfida sul campo del Pescara, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha fatto il punto sugli infortunati:

“Indicativamente saranno tutti arruolabili per la sfida di sabato, eccetto Parlanti, che a causa di un problema muscolare si è dovuto fermare durante l’allenamento di martedì. Si sottoporrà agli esami diagnostici del caso, dopodiché capiremo le tempistiche del suo recupero. Inoltre, durante l’allenamento di questa mattina, sono emerse altre due problematiche fisiche, ma porterò comunque tutti a Pescara, anche per avere più tempo a disposizione e poter valutare nel modo migliore ogni tipo di scelta. Ogni settimana devo prendere decisioni difficili, del resto non posso convocare tutti, ma la mia difficoltà deriva dalla grande intensità e dalla dedizione al lavoro che ogni giocatore mi dimostra in settimana".

Calabro parla così del Pescara:

"Il Pescara ha una storia gloriosa: è tra le società storiche del nostro calcio, infatti, nonostante la fresca promozione in categoria, nel recente passato sono stati ai vertici della Serie B raggiungendo anche la massima categoria. Sabato andremo a giocare su un campo difficile, conosco la vicinanza della città di Pescara nei confronti della squadra, ci aspetterà uno stadio storico per il nostro calcio e un clima infuocato. Come già detto precedentemente, la partenza del Pescara non ci deve trarre in inganno, da parte nostra serviranno novanta minuti di qualità, da giocare con la giusta aggressività. Le assenze del Pescara non cambiano l’idea che io ho di loro: hanno giocatori importanti indisponibili, ma hanno delle seconde linee di alto livello. Voglio vedere la solita Carrarese di sempre, quella che scende in campo con il coltello fra i denti e che non lascia nulla al caso, sarà assolutamente vietato sottovalutare questa trasferta.”