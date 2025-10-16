Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
La Juventus, oltre al bilancio della stagione sportiva 2024/2025, ha pubblicato anche la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Presenti il nuovo uomo mercato Damien Comolli così come Gianluca Ferrero, per il quale è stata proposta la conferma come presidente. Non figura invece più tra i nomi quello dell'ormai ex amministratore delegato Maurizio Scanavino.
Di seguito il contenuto del comunicato ufficiale della Juventus:
"Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 novembre 2025, si rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Lista 1 - L’azionista EXOR N.V. (“EXOR”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1. Antonio Belloni(*); 2. Gianluca Ferrero; 3. Guido de Boer; 4. Damien Comolli; 5. Laura Cappiello(*); 6. Fioranna Vittoria Negri(*); 7. Kerstin Andrea Lutz(*); 8. Diva Moriani(*); 9. Diego Pistone(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.
L’azionista EXOR ha inoltre proposto di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. La lista contiene altresì proposte di deliberazione che l’azionista EXOR ha formulato in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla relativa durata in carica, nonché al compenso spettante ai membri del medesimo.
Lista 2 - L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 10. Francesco Garino(*); 11. Zachary Lyons(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance".