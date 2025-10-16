Udinese, Kristensen starà fuori un mese: rebus in difesa per Runjaic

Runjaic: "Zaniolo può tornare azzurro"

(ANSA) - UDINE, 16 OTT - L'Udinese è tornata ad allenarsi al centro sportivo Bruseschi che era stato prestato alla Nazionale in vista della sfida con Israele. Nel monday night con la Cremonese di lunedì mancherà Kristensen, colonna dei friulani nelle prime giornate. Starà fuori almeno un mese per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

E' una tegola per Runjaic che ricorrerà di nuovo a Kabasele, visto che Goglichidze e Bertola appaiono indietro nelle gerarchie difensive. Scontata la squalifica per la vicenda legata alle scommesse, tra i pali tornerà Okoye. In avanti, Zaniolo agirà alle spalle di Davis.

Sul fantasista si è espresso anche l'allenatore tedesco, poco prima di assistere alla gara Italia-Israele allo stadio di Udine. "Magari in futuro ci sarà di nuovo spazio anche per lui in Nazionale - il suo auspicio confidato all'ANSA -: sta lavorando molto bene. Prima si ritroverà con l'Udinese e maggiori saranno le chance di vederlo di nuovo con gli azzurri. Ma sarà Gattuso a scegliere: quando ci siamo conosciuti, mi ha fatto una grandissima impressione, un tecnico preparato e un uomo vero". (ANSA).