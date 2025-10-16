Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Kristensen starà fuori un mese: rebus in difesa per Runjaic

Udinese, Kristensen starà fuori un mese: rebus in difesa per RunjaicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:00Serie A
Dimitri Conti
fonte ANSA
Runjaic: "Zaniolo può tornare azzurro"

(ANSA) - UDINE, 16 OTT - L'Udinese è tornata ad allenarsi al centro sportivo Bruseschi che era stato prestato alla Nazionale in vista della sfida con Israele. Nel monday night con la Cremonese di lunedì mancherà Kristensen, colonna dei friulani nelle prime giornate. Starà fuori almeno un mese per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

E' una tegola per Runjaic che ricorrerà di nuovo a Kabasele, visto che Goglichidze e Bertola appaiono indietro nelle gerarchie difensive. Scontata la squalifica per la vicenda legata alle scommesse, tra i pali tornerà Okoye. In avanti, Zaniolo agirà alle spalle di Davis.

Sul fantasista si è espresso anche l'allenatore tedesco, poco prima di assistere alla gara Italia-Israele allo stadio di Udine. "Magari in futuro ci sarà di nuovo spazio anche per lui in Nazionale - il suo auspicio confidato all'ANSA -: sta lavorando molto bene. Prima si ritroverà con l'Udinese e maggiori saranno le chance di vederlo di nuovo con gli azzurri. Ma sarà Gattuso a scegliere: quando ci siamo conosciuti, mi ha fatto una grandissima impressione, un tecnico preparato e un uomo vero". (ANSA).

Articoli correlati
Udinese, ecco l'esito degli esami di Kristensen: lesione muscolare al bicipite femorale... Udinese, ecco l'esito degli esami di Kristensen: lesione muscolare al bicipite femorale
Punto amaro per l'Udinese con il Cagliari: poche idee, ma Zaniolo e Bayo sbagliano... Punto amaro per l'Udinese con il Cagliari: poche idee, ma Zaniolo e Bayo sbagliano l'impossibile
Udinese, Kristensen out con il Cagliari: risentimento muscolare per il difensore Udinese, Kristensen out con il Cagliari: risentimento muscolare per il difensore
Altre notizie Serie A
Lazio, inizio super di Cancellieri. E Gattuso lo tiene d'occhio per le gare di novembre... Lazio, inizio super di Cancellieri. E Gattuso lo tiene d'occhio per le gare di novembre
San Siro verrà demolito, Altafini: "Non voglio fare polemica, ma questa fa male al... San Siro verrà demolito, Altafini: "Non voglio fare polemica, ma questa fa male al cuore"
Doveri: "Arbitri costretti a prendere decisioni già da ragazzi. E questo poi li aiuta... Doveri: "Arbitri costretti a prendere decisioni già da ragazzi. E questo poi li aiuta nella vita"
Giroud: "Fortunato ad aver avuto un ruolo di primo piano al Milan. Non ho l'ego di... Giroud: "Fortunato ad aver avuto un ruolo di primo piano al Milan. Non ho l'ego di Ibra"
Marino invita alla calma: "Andiamoci piano con Lukaku. Il Napoli lo riavrà per la... Marino invita alla calma: "Andiamoci piano con Lukaku. Il Napoli lo riavrà per la volata scudetto"
Fadera: "Prima di arrivare al Sassuolo ho parlato con Grosso, per fortuna c'era il... Fadera: "Prima di arrivare al Sassuolo ho parlato con Grosso, per fortuna c'era il traduttore"
Ventola: "Con Vieri non ci salutiamo quando ci incontriamo. Il tempo curerà le ferite"... Ventola: "Con Vieri non ci salutiamo quando ci incontriamo. Il tempo curerà le ferite"
Atalanta, Juric: "Per Scamacca c'è da aspettare. Bellanova e Kossounou fuori domenica"... Atalanta, Juric: "Per Scamacca c'è da aspettare. Bellanova e Kossounou fuori domenica"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Lazio, inizio super di Cancellieri. E Gattuso lo tiene d'occhio per le gare di novembre
2 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
3 17 ottobre 1998, prima volta di Totti con la fascia al braccio. Ed è subito rimonta
4 ...con Oscar Damiani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.1 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.2 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.3 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
Immagine top news n.4 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.5 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.6 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.7 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Immagine news Serie C n.3 Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Heggem: "Il Bologna ha investito tanto per me. E non è un club che butta via i soldi"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, inizio super di Cancellieri. E Gattuso lo tiene d'occhio per le gare di novembre
Immagine news Serie A n.3 San Siro verrà demolito, Altafini: "Non voglio fare polemica, ma questa fa male al cuore"
Immagine news Serie A n.4 Doveri: "Arbitri costretti a prendere decisioni già da ragazzi. E questo poi li aiuta nella vita"
Immagine news Serie A n.5 Giroud: "Fortunato ad aver avuto un ruolo di primo piano al Milan. Non ho l'ego di Ibra"
Immagine news Serie A n.6 Marino invita alla calma: "Andiamoci piano con Lukaku. Il Napoli lo riavrà per la volata scudetto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cosenza, Buscé: "Sarebbe bello vedere il Marulla pieno, senza tifosi non è calcio"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Parlanti out con il Pescara, ha avuto un problema muscolare"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: arriva il primo esonero. L'Empoli ufficializza Dionisi
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Tutino corre verso il derby: possibile convocazione con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Verreth ha qualche problemino fisico, per Nikolaou nulla di grave"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Carpani verso l'addio: lo aspetta il Teramo in Serie D
Immagine news Serie C n.2 Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Giugliano. Esonerato Cudini
Immagine news Serie C n.4 Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Cuomo: "È troppo presto per guardare la classifica, sono passate solo nove partite"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Europa Cup, tutti i risultati del secondo turno: domani il sorteggio degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.3 Bayern Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: Beccari non sarà della partita
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, Acuti: "Nessuna preoccupazione, solo il rammarico per il ko contro il Milan"
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama nuova capo delegazione dell'Italia: "Darò il mio contributo come facevo da calciatrice"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?