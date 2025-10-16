Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, Mister Michele Pazienza ha analizzato con lucidità il momento della Torres e le sensazioni alla vigilia della sfida contro il Forlì:“Il punto conquistato a Pesaro deve darci energia e consapevolezza. È arrivato su un campo difficile, contro un avversario di valore, e rappresenta un segnale positivo sul percorso che stiamo intraprendendo. Ma resta un solo punto, e nel calcio contano i punti: dobbiamo farne tesoro per costruire la gara di domani”.



Sul prossimo avversario: “Il Forlì è una squadra con tante certezze e grande entusiasmo. Viene da una vittoria del campionato e ha acquisito fiducia e autostima. È una formazione veloce, con esterni bravi nell’uno contro uno: dovremo essere attenti nelle marcature e nei raddoppi sulle fasce.”

Capitolo infermeria: “Mastinu e Giorico si sono allenati con continuità e torneranno a disposizione, anche se valuteremo minutaggio e impiego. Stesso discorso per Zambataro, che ha avuto un piccolo problema muscolare. L’unico indisponibile certo resta Stevanello.”

Sulla crescita della squadra: “Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi. L’importante è arrivare spesso sotto porta: l’errore fa parte del gioco, ma la continuità di pressione è ciò che conta. Questi ragazzi meritano punti per l’impegno e la dedizione che mostrano ogni settimana. La squadra ha corso per novanta minuti mantenendo ritmo e intensità. È la conferma che stiamo bene fisicamente e mentalmente. Ora dobbiamo trasformare questa energia in risultati.”