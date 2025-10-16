Bari, Caserta: "Verreth ha qualche problemino fisico, per Nikolaou nulla di grave"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Reggiana, il tecnico del Bari Fabio Caserta, ha fatto il punto sulle condizioni di Nikolaou e Verreth

“Nikolaou si è allenato solo due giorni fa con la squadra, per lui fortunatamente nulla di grave. Verreth ha saltato due giorni di allenamento. Valuterò se portarlo o meno, ha qualche problemino fisico. - prosegue Caserta come riporta Tuttobari.com - Partipilo all’inizio del campionato non era nella condizione migliore e sicuramente è stato un mio errore schierarlo e lui non ha responsabilità. Per quanto riguarda Gytkjaer invece ci sono stati problemi fisici che lo hanno limitato, ma mi auguro di ritrovarlo il prima possibile perché è molto importante per noi”.