Bari, Caserta: "Verreth ha qualche problemino fisico, per Nikolaou nulla di grave"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Reggiana, il tecnico del Bari Fabio Caserta, ha fatto il punto sulle condizioni di Nikolaou e Verreth
“Nikolaou si è allenato solo due giorni fa con la squadra, per lui fortunatamente nulla di grave. Verreth ha saltato due giorni di allenamento. Valuterò se portarlo o meno, ha qualche problemino fisico. - prosegue Caserta come riporta Tuttobari.com - Partipilo all’inizio del campionato non era nella condizione migliore e sicuramente è stato un mio errore schierarlo e lui non ha responsabilità. Per quanto riguarda Gytkjaer invece ci sono stati problemi fisici che lo hanno limitato, ma mi auguro di ritrovarlo il prima possibile perché è molto importante per noi”.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Ora in radio
Primo piano
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Serie A
Serie B
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Calcio femminile