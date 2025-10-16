C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi

E se l'Estonia dovesse fermare sul pari la Norvegia? E se dovesse batterla? Caso remoto, mica impossibile. In fondo al primo round è finita 1-0 per Haaland e soci e poi magari i norvegesi hanno la pancia piena e arrivano rilassati... Con un sano gesto d'ottimismo, visto che mala tempora currunt non guasta mai, guardiamo il bicchiere tutto pieno. E pensiamo che per l'Italia c'è ancora una flebile speranza di vincere il girone verso il Mondiale, in caso di doppia vittoria contro Moldavia e Norvegia e se l'Estonia (a cui vanno tutta la nostra stima e tifo) dovesse come detto fermare i vichinghi rossocrociati. Così, in questo esercizio di buonumore, ma anche in ottica sorteggio del 21 novembre e poi spareggi Mondiali di marzo (semifinale in casa da testa di serie), proviamo a immaginare e ipotizzare chi e come prenderà parte al nuovo ciclo di Gennaro Gattuso. Magari con una speranza Mundial...

Portieri

Tre maglie per un nuovo ciclo azzurro, sembrano esserci realmente pochi dubbi nelle gerarchie. Per Gennaro Gattuso, e ci mancherebbe, il titolare indiscusso è Gianluigi Donnarumma. Guglielmo Vicario è a pieno nel giro azzurro, Alex Meret dovrà trovare continuità d'impiego a Napoli per non rischiare il sorpasso da Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Ma non dovremmo uscire da questi quattro nomi.

Difensori centrali

Partiamo dalle certezze, di chi senza dubbio alcuno fa e farà parte dell'Italia. Alessandro Bastoni, Inter. Alessandro Buongiorno, Napoli. Gianluca Mancini, Roma. Riccardo Calafiori, Arsenal. Allargando il numero di centrali a sei, in una rosa ipotetica (sperem…) di ventisei per il Mondiale, allora le ultime convocazioni dicono che Diego Coppola del Brighton e Matteo Gabbia del Milan sono più avanti rispetto a Federico Gatti della Juventus. Occhio, però: potrebbero anche essere cinque con un terzino in più considerata la duttilità di Giovanni Di Lorenzo. E gli altri? Pietro Comuzzo ha perso la titolarità alla Fiorentina e anche un posto in azzurro. Luca Ranieri sembra indietro nelle gerarchie, lo stesso dicasi per Caleb Okoli mentre sembra tardi per immaginare l'inserimento di un Under o di un giovane da Daniele Ghilardi a Filippo Mane o Honest Ahanor dell'Atalanta, quando la legge italiana lo permetterà.

Terzini

Anche qui, le certezze. Giovanni Di Lorenzo, Napoli, come terzino destro e come braccetto. Federico Dimarco e Leonardo Spinazzola, poi Andrea Cambiaso della Juventus e Destiny Udogie del Tottenham. Altri? La batteria mancina sembra completa ed escludere così, a oggi, Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Mancherebbe un nome a destra, semmai. Raoul Bellanova sembra quello su cui cadrà la scelta, l'esterno dell'Atalanta dovrebbe avere la meglio sul compagno di squadra Davide Zappacosta, a meno di una clamorosa sorpresa chiamata Marco Palestra del Cagliari. Ma forse è presto.

Registi

La prestazione di Manuel Locatelli contro Israele rilancia prepotentemente la candidatura dello juventino anche nel blocco dei titolari. Col centrocampo a cinque, poi, ancora meno dubbi, ci sono semmai dubbi su chi altri verrà convocato. Uno che farà parte del gruppo azzurro, è Bryan Cristante. E poi? Nicolò Rovella della Lazio o Samuele Ricci del Milan, uno rischia di essere di troppo. Sembra dietro nelle gerarchie Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina.

Centrocampisti centrali

Dipende chiaramente dallo schema tattico. Però è chiaro che per Nicolò Barella dell'Inter, Sandro Tonali del Newcastle, Davide Frattesi dell'Inter, ci sarà spazio senza dubbio alcuno. Cesare Casadei, Torino, dovrà aumentare la qualità delle prestazioni per garantirsi un posto. Purtroppo con la Roma non trova grande spazio Niccolò Pisilli che sta dimostrando con l'Under 21 tutte le sue qualità. A meno che Cher Ndour e Jacopo Fazzini, con la Fiorentina, non giochino un campionato da sogno, al momento le scelte anche in questo caso ruoteranno attorno a questi nomi.

Esterni

Altro capitolo completamente aperto. Matteo Politano, Napoli, Riccardo Orsolini, Bologna e Mattia Zaccagni, Lazio, sono al momento quelli più vicini a far parte con costanza del ciclo gattusiano. Federico Chiesa? La verità è che dipenderà da cosa deciderà di fare a gennaio. Se continuerà a Liverpool, con pochissimo spazio, avrà meno chances d'essere azzurro. E sarebbe un peccato, beninteso. Nicolò Cambiaghi, Bologna, dovrà tenere alto il livello delle prestazioni, al momento è scivolato decisamente indietro nelle gerarchie Daniel Maldini così come Nicolò Zaniolo dell'Udinese. Possibili sorprese? Matteo Cancellieri della Lazio.

Attaccanti centrali

Rosa ampia, finalmente, e scelte quasi fatte. Perché per i due attaccanti, servono tante opzioni, meglio ancora se duttili come Giacomo Raspadori, Atletico Madrid. Chi è certo, ancora: Moise Kean, Fiorentina. Francesco Pio Esposito, Inter. Mateo Retegui, Al Qadsyiah in Arabia Saudita. E poi? Poi Lorenzo Lucca, Roberto Piccoli, tra gli ultimi scelti. Chiamare Francesco Camarda, del Lecce, in prestito dal Milan, sarebbe forse un azzardo. Ma il coraggio al ct non manca e se il 2008 (!) dovesse trovare col club la continuità realizzativa che ha in Under 21...