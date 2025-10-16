Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: arriva il primo esonero. L'Empoli ufficializza Dionisi

Archiviata la settimana della sosta, e con il campionato pronto a riprendere (si torna in campo domani, venerdì 17 ottobre), la Serie B, che si appresta a vivere l'8ª giornata della stagione 2025-2026, ha visto il primo esonero stagionale, perché martedì 14 ottobre, l'Empoli ha fatto sapere di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Guido Pagliuca, che ha chiuso l'esperienza in azzurro solo dopo pochi mesi, considerando che era arrivato alla corte della famiglia corsi in estate. Scelto quest'oggi il successore, Alessio Dionisi, già tecnico dei toscani nella stagione 2020-2021 che culminò con la promozione in A.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)