TMW Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha parlato anche del talento di Tommaso Berti, fresco di rinnovo fino al 2028.

“Ha grandi margini di crescita. Essere qui lo responsabilizza e lo tiene concentrato. L’ambiente Cesena aiuta i giovani a lavorare bene e a integrarsi. Tutto ciò che sta ottenendo lo merita, sia quest’anno sia negli anni precedenti. È il giusto premio per il suo impegno per la squadra e per se stesso”.

Questo il comunicato del rinnovo di Tommaso Beri

"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Tommaso Berti fino al 30 giugno 2028.

Cesenate doc, Berti indossa la maglia del Cavalluccio per la prima volta nel 2013, dando origine ad una lunga storia a tinte bianconere, che lo vedrà protagonista anno dopo anno fino a raggiungere la prima squadra, tra le cui fila esordisce a soli diciassette anni.

Tra gli artefici della promozione in Serie B conquistata nel 2023/2024, Berti ha celebrato le sue prime 100 presenze in bianconero alla fine della scorsa stagione, collezionando fino ad oggi 108 partite e 9 reti con la maglia del Cesena FC tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.

Orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme, tutta la famiglia del Cesena FC augura a Tommaso le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".

