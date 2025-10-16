Bayern Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: Beccari non sarà della partita

Torna in campo la Juventus Womwen. Le bianconere sfidano il Bayern Monaco nella gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. A disposizione: Klink, Eriksson, Hansen, Oberdorf, Schüller, Naschenweng, Padilla-Bidas, Sehitler. Allenatore: Josè Barcala.

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Lenzini, Salvai, Carbonell, Pinto, Walti, Schatzer, Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Harviken, Rosucci, Girelli, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi

Non sarà della partita Chiara Beccari: la giocatrice si è fermata a causa di un affaticamento e non è partita per Monaco di Baviera. In settimana sarà rivalutata per capire quando potrà essere di nuovo a disposizione di Massimiliano Canzi.