Il ministro Abodi: "Entro fine anno riscontri sulla riforma della giustizia sportiva"

Il governo è pronto ad aiutare il CONI sulla giustizia sportiva, con una riforma del settore. A parlarne, durante il question time in Commissione Cultura alla Camera, è stato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani: “Il presidente del CONI si è dato, tra gli obiettivi primari, quello di affrontare il tema della riforma della giustizia sportiva. Poi che abbia anche chiesto a me di poter dare un contributo attraverso dei nomi indicati ritengo sia ulteriormente interessante, in una fase che è interlocutoria.

Ma io ho cercato di dare a questa dimensione interlocutoria una scadenza temporale per i primi riscontri, ovvero entro la fine di quest’anno. Ritengo di poter dire che siamo nella fase di affidamento fiduciario del lavoro di preparazione che deve consentire a questa commissione di valutare cosa il sistema sportivo farà autonomamente e cosa invece potremo fare noi in termini di proposta di governo per completare una riforma che deve mettere insieme due aree di giurisdizione”.

Abodi ha anche dato parere favorevole alla richiesta, formulata dal deputato PD Mauro Berruto di aprire, da parte della Camera un’indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva: “Può consentire, nei rispettivi ambiti di autonomia e competenza, di agire con maggiore consapevolezza. Sono convinto che, in questa prima fase rivolta ad una autoriforma, non ci fosse nulla di controproducente nella rappresentanza di presidenti federali”. Questo il commento di Berruto: “Accolgo con piacere il parere favorevole del Ministro Abodi, espresso oggi nel corso della mia interrogazione in 7 commissione, circa la calendarizzazione dell’indagine conoscitiva parlamentare sul tema della giustizia sportiva. Auspico che avvenga presto”.