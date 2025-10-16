Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"

Il portiere della Nazionale Italiana e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, parlando in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto trasparire tutta la sua voglia di andare al Mondiale. L'Italia arriva dalla doppia vittoria contro Estonia e Israele, all'orizzonte per la squadra di Gattuso si prospetta il passaggio per gli spareggi, per accedere al torneo iridato.

Donnarumma però, non ha dubbi: "La terza volta non accadrà, non può accadere" - afferma in riferimento a un altro mancato accesso alla Coppa del Mondo - ": questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi".

Poi aggiunge a conferma della propria fiducia: "Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff". La testa dunque va già a marzo: "Un tempo che ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con il nostro commissario tecnico, di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio".

Ancora sui playoff: "La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà. In questa nuova Italia il gruppo è sano, bello, unito: lo posso dire con certezza. Stiamo bene insieme, ci sentiamo in armonia tra di noi".