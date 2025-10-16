Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"

Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:19Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Alfonso Greco, ex allenatore della Torres, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister, parto subito da quella che sarà una giornata molto importante per tutti e tre i gironi, soprattutto in vetta, perché si giocano tanti scontri diretti. Nel girone B c’è quello tra Arezzo e Ravenna, una vera sfida al vertice. Secondo lei ne può approfittare l’Ascoli?
"Beh sì, è uno scontro diretto: nel caso in cui entrambe le squadre perdessero punti, l’Ascoli potrebbe approfittarne. Però è ancora presto per parlare di partita determinante. Sicuramente è una gara importante, tra due squadre che stanno facendo benissimo. L’Arezzo era stato costruito per disputare un campionato di vertice, mentre il Ravenna sta confermando quello che pensavo all’inizio: poteva essere la sorpresa del torneo".

Per quanto riguarda invece l’Ascoli: 20 gol fatti, solo uno subito. Si dice spesso che i campionati si vincono con la difesa. Se dovesse confermare questi numeri, può essere una mina vagante fino alla fine per la promozione in Serie B?
"Io credo che non possa, ma che sarà una delle protagoniste. Sta dimostrando di essere una squadra forte, organizzata e capace di esprimere anche un buon calcio. Sicuramente sarà tra le pretendenti fino alla fine".

L'inizio della Torres, squadra che lei conosce molto bene, è stato decisamente complicato. Ora sembrano esserci segnali di ripresa. Domani aprirà la decima giornata contro il Forlì, che ha iniziato molto bene il campionato.
"Sì, il Forlì è una squadra che ho visto e mi ha fatto un’ottima impressione per organizzazione e filosofia di gioco. La Torres, invece, viene da una buona prestazione, in cui avrebbe meritato la vittoria. Credo che questa possa essere l’occasione per sbloccarsi e cominciare a tirarsi fuori da una situazione complicata".

Nel girone A, invece, potrebbe essere un turno favorevole per il Vicenza: si affrontano infatti le due inseguitrici, quindi in caso di vittoria la capolista potrebbe allungare. Dopo due delusioni cocenti negli ultimi anni, può essere l’anno giusto per il Vicenza?
"Credo di sì. Ci sono tutti i presupposti per arrivare fino in fondo: ottima guida tecnica, ottima squadra, stanno dimostrando tutto il loro valore. Potrebbe davvero essere l’anno buono".

Chiudiamo con il girone C, il più equilibrato. La Salernitana capolista sfiderà il Catania: due realtà che forse con la Serie C hanno poco a che vedere.
"Sì, sono due piazze che meriterebbero sicuramente categorie superiori. Si affrontano due grandissime squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria. Sarà una partita bella da vedere, tra due formazioni di grande livello".

Mister, negli ultimi giorni si è letto anche il suo nome accostato alla panchina del Livorno. C’è stato qualcosa di concreto?
"No, nulla di concreto. Qualche contatto c’è stato, ma niente di definito. Aspettiamo e speriamo di poter tornare presto a fare quello che più ci piace".

Articoli correlati
Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono" Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Torres, si conclude l'avventura di mister Greco: annunciato la separazione tra le... Torres, si conclude l'avventura di mister Greco: annunciato la separazione tra le parti
Torres, Greco: “Dobbiamo blindare il terzo posto. Ai play-off fondamentale la testa”... Torres, Greco: “Dobbiamo blindare il terzo posto. Ai play-off fondamentale la testa”
Altre notizie Serie C
Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali... Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare... TMW RadioGreco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Salernitana, Ferraris: "Noi e il Catania meritiamo categorie superiori, siamo carichi"... Salernitana, Ferraris: "Noi e il Catania meritiamo categorie superiori, siamo carichi"
Carpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al... TMW RadioCarpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al meglio"
Livorno, sabato la Nord sciopera 15': "Non saremo mai complici o servi di Esciua"... Livorno, sabato la Nord sciopera 15': "Non saremo mai complici o servi di Esciua"
Arzignano, domani la sfida col Novara. Bianchini: "Dobbiamo ritrovare la foga agonistica"... Arzignano, domani la sfida col Novara. Bianchini: "Dobbiamo ritrovare la foga agonistica"
Catania, presentata l'offerta per Torre del Grifo. C'è anche un altra società interessata... Catania, presentata l'offerta per Torre del Grifo. C'è anche un altra società interessata
Bisoli: "Spero che il Cosenza lotti per la B. Perugia? È subentrata la paura" TMW RadioBisoli: "Spero che il Cosenza lotti per la B. Perugia? È subentrata la paura"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Giugliano. Esonerato Cudini
3 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
4 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
5 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.1 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.2 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.3 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
Immagine top news n.4 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.5 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.6 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.7 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al meglio"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Spero che il Cosenza lotti per la B. Perugia? È subentrata la paura"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rrahmani: "De Bruyne entrato subito in sintonia con noi, possiamo portare in alto il Napoli"
Immagine news Serie A n.2 Ganz esalta Camarda ed Esposito: "Sono il nostro futuro. Stanno tornando i veri bomber"
Immagine news Serie A n.3 Juric: "Svilar è avanti a Carnesecchi. Lookman? Mi auguro abbia lo spirito di 10 giorni fa"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, quasi 1 milione di euro di bonus alla firma per il nuovo dirigente Comolli
Immagine news Serie A n.5 Roma, El Aynaoui: "Ho parlato con Hakimi dell'Italia. Gasperini insiste sulla solidità difensiva"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, il report dopo la seduta odierna: assente Gaby Jean, personalizzato per Perez
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Donati su Barak: "Deve fare la differenza a prescindere. Ha la mia stima"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Ghedjemis è l'MVP di settembre della Serie BKT
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo: "Gli attaccanti non devono sostituire Pio Esposito, ma esprimere le loro qualità"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Preoccupato? Lo sono sempre. Col Cesena serve gara eccellente"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, arriva il rinnovo di Berti. Il centrocampista prolunga fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Immagine news Serie C n.2 Greco: "Livorno? Solo qualche contatto, nulla di concreto. Spero di tornare a fare quello che mi piace"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferraris: "Noi e il Catania meritiamo categorie superiori, siamo carichi"
Immagine news Serie C n.4 Carpi, il ds Bernardi: "L'Ascoli viaggia a vele spiegate, vogliamo giocarcela al meglio"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, sabato la Nord sciopera 15': "Non saremo mai complici o servi di Esciua"
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, domani la sfida col Novara. Bianchini: "Dobbiamo ritrovare la foga agonistica"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bayern Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: Beccari non sarà della partita
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa, Acuti: "Nessuna preoccupazione, solo il rammarico per il ko contro il Milan"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama nuova capo delegazione dell'Italia: "Darò il mio contributo come facevo da calciatrice"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?