Atalanta, Juric: "Per Scamacca c'è da aspettare. Bellanova e Kossounou fuori domenica"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport in vista della ripresa della Serie A, che per la 7^ giornata metterà la sua squadra contro la Lazio: "Sarà una partita difficilissima, vedo una Lazio sempre buona nel palleggio. Hanno giocatori tecnici e quest'anno anche di grandissima gamba, le partite che hanno vinto sono stati successi di ripartenza, hanno giocatori dalle caratteristiche diverse rispetto alle squadre di Sarri che siamo abituati a vedere".

A livello di infortunati, come siete messi?

"Ci mancheranno Bellanova e Kossounou, ma speriamo di averli mercoledì. Scamacca si allena con noi ma deve ritrovare la forma massimale, bisogna aspettare ancora. Tutti gli altri finora si sono allenati e va bene".

Ma l'Ivan Juric calciatore giocherebbe in una squadra allenata dall'Ivan Juric tecnico?

"Forse sì. Perché a livello tattico capivo tutto quello che succedeva, è la cosa che mi ha fatto andare avanti, capire cosa voleva il mister. Qui un esempio simile è De Roon".