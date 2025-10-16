Gama nuova capo delegazione dell'Italia: "Darò il mio contributo come facevo da calciatrice"

"Un grande onore per me assumere il ruolo di Capo Delegazione". L'ex capitana dell'Italia Sara Gama sui propri profili social commenta così la nomina, arrivata ieri, a capo delegazione della nazionale di Andrea Soncin in sostituzione dell'ex compagna di squadra Chiara Marchitelli che aveva assunto l'incarico nel luglio del 2024.

"Accompagnerò questa squadra, questo staff e tutte le persone che lavorano per la Nazionale Italiana Femminile di calcio, affiancandole e supportando il nostro ambiente al meglio delle mie capacità, come ho sempre cercato di fare da giocatrice e ora proverò a continuare a fare da dirigente. - scrive ancora Gama - Per la nostra maglia Azzurra, sempre".

Dopo quasi 18 anni d’azzurro, scanditi da 140 presenze e dalla partecipazione a un Mondiale e a quattro Europei, che diventano cinque considerando quello vinto nel 2008 con l’Under 19, Sara Gama torna in Nazionale. - si legge nel comunicato di ieri apparso sul sito della FIGC - La storica capitana della Juventus e dell’Italia prenderà infatti il posto di Chiara Marchitelli (in carica dal luglio 2024) come nuova capo delegazione della squadra. Un ruolo che permetterà alla 36enne di Trieste, simbolo della rinascita del calcio femminile italiano e protagonista di imprese memorabili (in campo e fuori), di scrivere insieme alle sue ex compagne un nuovo importante capitolo della storia del movimento.