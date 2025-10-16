TMW Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese

Seduta di allenamento a Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri in preparazione della sfida contro la Fiorentina alla ripresa del campionato, con i giocatori rientrati dalle Nazionali con alcuni problemi fisici che si sono sottoposti agli esami strumentali del caso.

Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni.

Pervis Estupinan ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo.

Alexis Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente.

Christian Pulisic sosterrà un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani.