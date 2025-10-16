Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Genoa, Acuti: "Nessuna preoccupazione, solo il rammarico per il ko contro il Milan"

Tommaso Maschio
Oggi alle 14:40Calcio femminile
Tommaso Maschio

Preoccupata no, la squadra è sempre stata in partita in questo avvio di stagione e non ha mai avuto un atteggiamento passivo. C’è però un po' di rammarico per la partita contro il Milan dove potevamo fare punti”. Arianna Acuti, attaccante e vice capitana del Genoa, parla così dalle colonne del Secolo XIX analizzando l’avvio di campionato che vede le liguri ancora a quota zero punti: “ Abbiamo giocato contro squadre che l’anno scorso hanno disputato un bel campionato e il passivo è stato poco, dobbiamo migliorare nei dettagli perché l’atteggiamento è quello giusto”.

Acuti parla poi del tecnico Sebastian De La Fuente arrivato quest’anno sulla panchina rossoblù spiegando che sta insistendo molto sull’atteggiamento e l’approccio alle partite e su quelli che devono essere i tratti distintivi del Genoa: ovvero voglia, grinta e determinazione. Oltre che su un gioco a viso aperto contro tutte che alla lunga potrà dare i suoi frutti.

Spazio poi alla prima sfida salvezza contro un’altra neo promossa come la Ternana Women: “Il campionato è appena iniziato, è una gara importantissima come tutte. Noi faremo del nostro meglio, ogni punto è fondamentale in ogni partita. - spiega Acuti fissando poi i suoi obiettivi – Non mi sono posta una quota di gol da realizzare, voglio solo far bene e raggiungere l’obiettivo di squadra, se poi segnerò dei gol importanti, ben venga”.

