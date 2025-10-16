Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"

© foto di claudia.marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 15:55Calcio femminile
Claudia Marrone

Si chiuderà nella giornata odierna il Secondo Turno di Women’s Europa Cup (CLICCA QUI per il programma completo), ma l'Inter Women è già certo della qualificazione agli Ottavi di Finale della competizione, il cui sorteggio è previsto nella giornata di domani: la doppia vittoria sulla formazione albanese del KF Vllaznia (7-0 all'andata e 5-0 al ritorno) ha permesso alle nerazzurre di centrare senza patemi uno dei primi step stagionali, ma la testa è chiaramente già al prossimo turno.

A ogni modo, del match di ieri, come riportano i canali ufficiali del club, ha così parlato l'attaccante Haley Bugeja: “Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione e abbiamo meritato questa vittoria che ci ha regalato l’accesso agli ottavi. Personalmente voglio continuare così, mi piace segnare ma la cosa più importante è aiutare la squadra e conquistare i tre punti. Il Parma? Dobbiamo prepararci in fretta ma la squadra c’è e vogliamo continuare su questa strada".

Ricordiamo che ad aprire le danze del confronto è stata proprio la giocatrice maltese, che all'8' ha sbloccato il match, chiudendo in rete con il sinistro una respinta del portiere avversario, che si era opposto a un tiro di Glionna.

