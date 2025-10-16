Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"

Si chiuderà nella giornata odierna il Secondo Turno di Women’s Europa Cup (CLICCA QUI per il programma completo), ma l'Inter Women è già certo della qualificazione agli Ottavi di Finale della competizione, il cui sorteggio è previsto nella giornata di domani: la doppia vittoria sulla formazione albanese del KF Vllaznia (7-0 all'andata e 5-0 al ritorno) ha permesso alle nerazzurre di centrare senza patemi uno dei primi step stagionali, ma la testa è chiaramente già al prossimo turno.

A ogni modo, del match di ieri, come riportano i canali ufficiali del club, ha così parlato l'attaccante Haley Bugeja: “Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione e abbiamo meritato questa vittoria che ci ha regalato l’accesso agli ottavi. Personalmente voglio continuare così, mi piace segnare ma la cosa più importante è aiutare la squadra e conquistare i tre punti. Il Parma? Dobbiamo prepararci in fretta ma la squadra c’è e vogliamo continuare su questa strada".

Ricordiamo che ad aprire le danze del confronto è stata proprio la giocatrice maltese, che all'8' ha sbloccato il match, chiudendo in rete con il sinistro una respinta del portiere avversario, che si era opposto a un tiro di Glionna.