Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:05
Marco Conterio
Come reagirà la Juventus al ko di Gleison Bremer? Cosa farà nel mercato di gennaio? Per quanto ne avrà il brasiliano? Chi giocherà le prossime gare? Tanti dubbi, tante domande e per adesso, poche risposte.

Proviamo a darvele nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Altri problemi fisici per Bremer, difensore della Juventus, che dovrà fermarsi di nuovo dopo essere rientrato di recente dal lunghissimo stop causato dal precedente infortunio al crociato. Stavolta per lui problemi al menisco. Fa sapere la Juventus, attraverso i propri canali, a proposito delle condizioni di Bremer: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che ha portato alla decisione di sottoporsi a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".

Ecco nel dettaglio le gare che la Juventus giocherà fino alla prossima sosta di novembre, partite che con ogni probabilità Bremer salterà nella quasi totalità (al rientro dalla sosta la Juventus sarà impegnata contro la Fiorentina (22 novembre):

- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata) - domenica 19 ottobre
- Real Madrid-Juventus (Champions League, 3^ giornata) - mercoledì 22 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata) - domenica 26 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata ) - mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata) - sabato 1 novembre
- Juventus-Sporting CP (Champions League, 4^ giornata) - martedì 4 novembre
- Juventus-Torino (11^ giornata Serie A) - sabato 8 novembre

Podcast TMW
Editoriale di Enzo Bucchioni
