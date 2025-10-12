Podcast TMW Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?

Non c'è due senza tre? Il Napoli guarda ancora verso il Manchester United per rinforzare la propria rosa. Per puntellare presente e futuro del progetto azzurro e c'è un nome in testa alla lista dei pensieri del ds Giovanni Manna che arriva proprio dai Red Devils. Si tratta di Kobbie Mainoo, (forse) in uscita dallo United già a gennaio. Non è il solo, beninteso, visto che da Manchester potrebbero partire altri giocatori, tra cui anche Joshua Zirkzee, che proprio prima di Rasmus Hojlund (il secondo arrivato a Napoli dopo Scott McTominay) era stato richiesto da Antonio Conte per il club azzurro.

Ciro Ferrara non si fida dei gol di Hojlund

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista sportivo, ha partecipato a un quiz targato Dazn e dato risposte piuttosto pessimistiche sul rendimento del Napoli e di alcuni dei suoi giocatori più significativi: “Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? Meno. De Bruyne farà più o meno di 10 assist? Farà 10 assist. Il Napoli dove arriverà in Champions League? Ai quarti di finale. McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? Fare meglio è durissima, non ci riuscirà”. Hojlund, contando tutte le competizioni, è già a quota 4 gol in sei presenze, mentre ha già messo la firma su tre assist in otto partite.