Avellino, Tutino corre verso il derby: possibile convocazione con la Juve Stabia

© foto di Matteo Gribaudi
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:19Serie B
Daniel Uccellieri

La certezza ufficiale arriverà solo domani in conferenza stampa, ma le sensazioni sono incoraggianti: Gennaro Tutino , attaccante dell'Avellino, sta correndo verso il derby con la Juve Stabia. E questa è una grande notizia per tutto l’ambiente biancoverde. Dopo sette partite trascorse ai box, l’attaccante partenopeo è finalmente vicino al rientro. Un possibile nuovo inizio, dopo un’estate complicata e un’annunciata rinascita rimasta finora in sospeso.

Le opzioni sul tavolo sono due: una prima convocazione contro la Juve Stabia, per ritrovare gradualmente il ritmo gara, oppure l’esordio casalingo contro lo Spezia, in un contesto più gestibile. L’Avellino, intanto, sta valutando con attenzione se portarlo a Castellammare: il rischio è occupare un posto utile in panchina con un giocatore non ancora al top.

Tuttavia, Tutino sembra pronto a garantire qualche minuto ad alta intensità, un segnale che potrebbe convincere mister Biancolino a inserirlo quantomeno tra i convocati. In tal caso, sarebbe davvero il primo passo concreto verso il ritorno in campo del numero 7 dei lupi. Lo riporta Tuttoavellino.com

