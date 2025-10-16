Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Women’s Europa Cup, tutti i risultati del secondo turno: domani il sorteggio degli ottavi

Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:34Calcio femminile
Con la giornata di ieri, ha preso il via il Secondo Turno di Women’s Europa Cup,che si è concluso oggi, dando il quadro di tutte le squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale della competizione: tra queste, c'è sicuramente l'Inter di mister Gianpiero Piovani. Con le nerazzurre, anche Mura, Breidablik, Nordsjælland, Fortuna Hjorring, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Austria Vienna, Glasgow City, Anderlecht, PSV, Sparta Praga, Hammarby, Hacken, Young Boys e Ajax

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP
Ritorno
Già giocate
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Spartak Subotica - Breidablik 1-1
54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)
Vllaznia - Inter 0-5
8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0
14' Ogochuckwu
Nordsjælland - Gintra 4-0
2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery
Rosengård - Sporting CP 2-2
29' Neto (S), 47' Johansson (R), 57' Santiago (S), 62' Sjöström (R)
Slovácko - Eintracht Francoforte 0-1
45'+1 Ilestedt
Austria Vienna - Slavia Praga 2-1
6' [aut.] Polcarová (S), 76' Schiechtl (A), 87' Cvrčková (A)
Glasgow City - HB Køge 5-3
3' Gejl (H), 10' Harrison (G), 25' Whelan (G), 27' Nadim (H), 64' [aut.] Pelkowski 64' (H), 84' Thygesen (H), 90' Brownlie (G), 90'+2 Forrest (G)
Braga - Anderlecht 2-3 (d.t.s.)
18' [rig.] Schmidt (B), 41' Vanzeir (A), 95' Vieira (B), 105'+3 e 120' Delabre (A)
Ferencváros - Sparta Praga 0-5
7' Bergford, 19' Cerna, 47' Bartonova, 58' Ospeck, 83' Huvarova
Katowice - Häcken 1-3
17' Jusu Bah (H), 24' Jaszek (K), 40' Nystron, 73' Chinzimu
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen 0-1
88' Kohler
Brann - Hammarby 1-1
36' Lovera (B), 68' Blakstad (H)
Ajax – Grasshoppers 2-1
6' van Astern (A), 16' Tolhoek (A), 89' Arcangeli (G)
PSV Eindhoven - FC Minsk 2-0
47' Jacobs, 90+2' Rijsbergen

Di seguito, anche il recap della gare di andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengard 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo  2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica  4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

In conclusione, anche il programma dei prossimi turni:

OTTAVI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
QUARTI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
SEMIFINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
FINALE
Sorteggio (da decidere la squadra di casa nelle gare di andata e ritorno): 17 ottobre, Nyon 
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio

