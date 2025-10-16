Vicenza, Cuomo: "È troppo presto per guardare la classifica, sono passate solo nove partite"
Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza, intervenuto ai microfoni di È Solo Calcio ha parlato così della stagione: "È troppo presto per guardare la classifica, ora ha poco valore perché sono passate solo nove partite. Le vittorie sofferte sono più belle? Vincere fa stare bene in settimana, dobbiamo fare in modo che sia sempre così.
Chi è l’attaccante più ostico da affrontare nelle partitelle? Tutti perché hanno caratteristiche diverse ed è un modo di migliorare per noi. A inizio anno avresti creduto a questo entusiasmo nonostante le precedenti delusioni? Assolutamente no, perché ci hanno dato fiducia a prescindere e si capisce quanto ci tengono. I tifosi ci danno una carica assurda".
